07:27 Uhr

Edeka: Rückruf von "Delikatess Schinken Bockwurst"

Der Lebensmittelkonzern Edeka hat die Sorte "Delikatess Schinken Bockwurst" zurückgerufen. Diese könne für Menschen mit Milchallergie gefährlich sein.

Der Lebensmittelhändler Edeka ruft eine Sorte Bockwurst aus ihrem "Gut&Günstig"-Sortiment zurück. Dabei handelt es sich um die "Delikatess Schinken Bockwurst". Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Verpackungen der Schinkenbockwurst Käse enthalten ist, teilte die EDEKA Zentrale AG & Co. KG am Montag mit.

Dieser Rückruf ist somit nur für Verbraucher von Bedeutung, die gegen Milch oder Milchbestandteile allergisch sind. Wer dies nicht ist, kann die Produkte problemlos genießen. Die Allergene seien aber nicht bei den Zutaten aufgeführt, weshalb das Produkt vorsorglich zurückgerufen werde. Kunden können die Ware auch ohne Kassenzettel in jedem Edeka Supermarkt zurückgeben.

"Delikatess Schinken Bockwurst"-Rückruf von Edeka

Betroffen sei die 400-Gramm-Packung der "Delikatess Schinken Bockwurst" von "Gut&Günstig", mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.08.2019 und der Veterinärkontrollnummer DE BW 03333 E, welche sich auf der Rückseite der Packung befindet.

Das Produkt ist in folgenden Bundesländer in den Verkauf gegangen:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Somit sind die Edeka-Supermärkte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und im Saarland nicht betroffen.

Verbraucheranfragen beantwortet der Edeka-Kundenservice unter der kostenfreien Rufnummer 0800/3 33 52 11 (Mo.-So.: 8-20 Uhr) oder unter der E-Mail: info@edeka.de.

Allergene können beim Betroffenen allergische Reaktionen auslösen. Hierzu gehören Schwellungen im Mund-, Nasen- und Rachenraum, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemwegs- und Hautreaktionen und Gelenkerkrankungen, bis hin zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock. (AZ)

