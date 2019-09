vor 18 Min.

Gefährlicher Keim: Rossmann ruft Kinderduschgel zurück

Die Drogeriekette Rossmann ruft ein Kinderduschgel zurück. Das Produkt kann gefährliche Keime enthalten und sollte sofort in den Filialen zurückgegeben werden.

Die Drogeriekette Rossmann ruft ein Kinderduschgel zurück. Das Produkt war von Behörden beanstandet worden: Es kann lebensbedrohliche Keime enthalten.

Das Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor gefährlichen Keimen in einem Kindershampoo. Das Produkt wurde von der Drogeriekette Rossmann in 15 deutschen Bundesländern verkauft, darunter auch Bayern. Nun ruft Rossmann das Produkt zurück.

Rossmann ruft Kinderduschgel wegen Keimbelastung zurück

Der Artikel "Kinderduschgel 50ml" ist nicht mehr zu verwenden, Kunden sollten ihn direkt in den Rossmann-Filialen zurückgeben. Das Produkt wurde in Probiergröße in verschiedenen Tierformen verkauft. Der Artikel hat die EAN 9002422105661 oder 9002422106804. Die EAN finden betroffene Kunden auf der Rückseite des Artikels.

Der Kaufpreis wird von Rossmann bei Rückgabe des Produkts erstattet. Weitere Informationen erhalten besorgte Kunden auch beim Rossmann-Kundenservice unter der Rufnummer 0800-76776266. (AZ)

