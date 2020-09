vor 34 Min.

Neue Küche, neuer Anstrich: Worauf achten Käufer beim Hauskauf?

Sauber und gepflegt sollte es sein, wenn man ein Haus zu einem guten Preis verkaufen will. Ein paar Möbel in den Zimmern schaden nicht.

Plus Auch auf dem Immobilienmarkt gilt: Der erste Eindruck muss stimmen. Oft sorgen schon Kleinigkeiten dafür, dass der Interessent den gewünschten Preis bezahlt.

Von Harald Czycholl

Ob Umzug, Scheidung oder Erbschaft: Es gibt viele Gründe, ein Haus zu verkaufen. Zumal allerorten von Betongold und Immobilienboom die Rede ist – und viele Eigentümer gerade einen wahren Geldregen erwarten. Klar ist: Wer eine Immobilie verkauft, möchte den bestmöglichen Preis erzielen. Doch auch beim Hausverkauf zählt der erste Eindruck: An Lage und Alter lässt sich nichts ändern, am äußeren Erscheinungsbild und der Ausstattung schon. Um die Schokoladenseite hervorzuheben, ist keine komplette Sanierung nötig. Schon kleine Handgriffe können ausreichen, um ein Haus optimal in Szene zu setzen. Worauf Eigentümer vor dem Hausverkauf achten sollten und welche Maßnahmen sich auszahlen.

Immobilienmarkt: Worauf achten Kaufinteressenten bei Besichtigungsterminen?

Der Kauf eines Eigenheims ist eine emotionale Angelegenheit. Deshalb sind Privatkäufer im Vergleich zu professionellen Investoren auf eine ziemlich persönliche Weise beteiligt. „Emotionen und Wohlfühlfaktor spielen meist eine große Rolle“, sagt Sascha Kilb, Partner und Experte für An- und Verkauf von Immobilien beim Beratungsunternehmen Drees & Sommer. „Sofern die Immobilie auf den ersten Blick passt, fällt der zweite Blick manchmal nicht so gründlich aus.“ So sei es bei Privatkäufern eher selten, dass sie den Preis verifizieren und Verkehrswertgutachten einholen, was bei professionellen Investoren das übliche Vorgehen wäre.

Vor welchem Problem stehen Verkäufer älterer Häuser?

Auf den ersten Blick sichtbare Schönheitsfehler – beispielsweise Tapeten, die sich von den Wänden lösen oder ein verwilderter Garten – können bei Käufern in spe einen vernachlässigten Eindruck erwecken. „Wenn auch unbewusst, geht der Interessent tendenziell davon aus, dass das Objekt noch mehr Makel aufweist“, erklärt Kathrin Milich von der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Deshalb können auch Kleinigkeiten über tausende Euro oder sogar eine Zu- oder Absage entscheiden. „Hinzu kommt, dass Kaufinteressenten die Kosten für Renovierungen, selbst wenn es einfache Dinge sind, häufig höher einschätzen, als sie es tatsächlich sind“, weiß Milich. „Natürlich vergrößern Mängel immer auch den Verhandlungsspielraum.“

Wie lässt sich die Immobilie optisch aufwerten?

Aus Verkäufersicht besonders effizient ist alles, was die Immobilie optisch aufwertet und wenig kostet – etwa frisch gestrichene Wände und Heizkörper oder ein gepflegter Garten. „Die Außenanlagen sollten in Schuss gebracht werden“, rät Immobilien-Experte Kilb. „Auch bei Kleinmängeln wie Armaturen, Sockelleisten oder Fliesen lohnt es sich, sie vor Verkauf zu beseitigen, um einen vernünftigen Eindruck zu vermitteln.“ Auch aufräumen, entrümpeln und putzen sei nie ein Fehler, um für Exposé-Fotos und Besichtigungen einen guten Eindruck zu machen.

Lohnt es sich auch, Geld für umfassende Sanierungen in die Hand zu nehmen?

Größere Maßnahmen wie eine energetische Sanierung würden sich in der Regel erst mittel- bis langfristig bezahlt machen, meint Schwäbisch- Hall-Expertin Milich. Kilb pflichtet ihr bei: „Größere Aufwertungen wie neue Fenster, eine neue Heizung oder die Erneuerung der Bodenbeläge sollten in der Regel den Käufern überlassen werden.“ Denn hier stehen die Kosten meist in keiner vernünftigen Relation zur möglichen Wertsteigerung durch die Renovierungsmaßnahme. Wer Zweifel hat, sollte vor dem Verkauf einen erfahrenen Makler zurate ziehen oder ein Wertermittlungsgutachten einholen – dies kann dabei helfen einzuschätzen, ob sich durch eine Sanierungsmaßnahme ein signifikant höherer Verkaufspreis erzielen lässt.

Und wie wäre es mit einer neuen Küche?

Klar, eine neue Designerküche gibt einer Immobilie gleich eine edle Anmutung. Aber zum einen geht sie ins Geld – und außerdem ist es fraglich, ob sich die Investition durch einen höheren Verkaufspreis einspielen lässt. Unter Umständen schafft man sich ein Problem bei den Verkaufsverhandlungen: „Solche Details hängen stark vom individuellen Geschmack ab und können eine Einigung zwischen Käufer und Verkäufer erschweren“, warnt Expertin Milich. Gefällt dem potenziellen Interessenten die Edel-Küche nicht oder passt sie nicht zu seinem Bedarf, kann das unter Umständen sogar dafür sorgen, dass man dem potenziellen Käufer preislich entgegenkommen muss. Das wäre das Gegenteil dessen, was beabsichtigt war. Also: lieber die alte Küche im Haus lassen, auch wenn sie schon ein bisschen abgenutzt aussieht.

Wie geht man bei leer stehenden Objekten vor?

Ein leeres Haus macht keinen guten Eindruck auf den potenziellen Käufer, denn es regt weder das Wohlgefühl noch die Vorstellungskraft an. Beides sind wichtige Faktoren für die Kaufentscheidung. „Es kann daher sinnvoll sein, das sogenannte „Home Staging“ anzuwenden“, sagt Kilb. „Dabei geht es darum, Räume optimal herzurichten und die gesamte Immobilie im Hinblick auf die Zielgruppe auszustatten und zu dekorieren.“ Dafür werden in der Verkaufszeit Leihmöbel und Deko im Haus platziert, um es den Interessenten leichter zu machen, Größenverhältnisse und Raumnutzung einzuschätzen. Wichtig ist es, möglichst viele Interessenten anzusprechen – die gewählte Stilrichtung darf also nicht zu speziell sein. Man sollte aber trotzdem die Zielgruppe im Blick behalten: Wenn man sich an Familien mit Kindern richtet, sollte man ein Kinderzimmer einrichten.

