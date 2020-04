vor 21 Min.

Rezept: Spargelsuppe einfach aus Spargel-Schalen kochen

Spargel-Rezepte gibt es viele. Doch was viele Menschen nicht wissen: Auch aus Spargelschalen lassen sich Spargelsuppe oder Sud kochen.

Sie suchen ein Rezept für Spargelsuppe - oder Spargelsud? Dann können bereits Spargelschalen und Spargelenden zum Kochen ausreichen.

Aus den Schalen und Spargelenden lässt sich zum Beispiel ein Fond, eine Soße oder Spargelsuppe kochen, erläutert der Verbraucherinformationsdienst aid. Oder es lässt sich ein Sud kochen, in dem der eigentliche Spargel später gart. Durch diese Art der Zubereitung schmeckt das Gemüse besonders aromatisch.

Spargel-Rezepte: Spargelschale für Sud

Für den Sud sollten die Schalen und Enden mit einer Prise Zucker, Salz und etwas Butter zuerst etwa zehn Minuten ausgekocht werden. Anschließend entfernt man die festen Abschnitte und gibt die geschälten Spargelstangen zum Garen in den Sud hinein.

Mythen und Fakten rund um den Spargel 1 / 8 Zurück Vorwärts Warum gibt es Spargel nicht das ganze Jahr? Das offizielle Ende der Spargelzeit ist in Deutschland traditionell der 24. Juni. Der Grund: Soll die Ernte auch im nächsten Jahr ertragreich sein, brauchen die Pflanzen ausreichend Zeit zum Regenerieren. Daran erinnern noch heute Bauernregeln wie "Kirschen rot, Spargel tot".

Grün oder weiß – welche Sorte ist gesünder? Grün: Schon die weißen Stangen enthalten zwar zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe, zum Beispiel viele Ballaststoffe, Eisen, Vitamine und Nährstoffe wie Kalzium und die harntreibende Asparaginsäure. Der grüne Spargel wächst jedoch über der Erde, unter Sonnenlicht bildet er zusätzlich den Farbstoff Chlorophyll und reichlich Vitamin C.

Sind weiße Stangen leckerer als solche mit blauen Köpfen? Weiße Stangen sind hübscher, aber nicht leckerer. Sie entsprechen dem Idealbild des Gemüses: gerade, schlank, schneeweiß und mit glatter Spitze. Stößt das Köpfchen ein paar Stunden früher aus dem Erdwall ans Licht als der Erntehelfer es sticht, färbt die Sonne es blau-violett. Es kann auch passieren, dass die sonst glatte Spitze in der Sonne aufblüht. Auch das schmeckt nicht anders. Günstiger ist blauer Spargel deshalb auch nur wegen seiner untypischen Optik.

Kann man Spargel einfrieren? Ja, aber nur geschält. Soll tiefgefrorener Spargel auf den Teller, muss er direkt aus dem Gefrierfach in den Kochtopf. Er darf vorher nicht auftauen. gekochter Spargel lässt sich hingegen nicht einfrieren. Denn in den Stangen bilden sich Eiskristalle, die die gekochten Stangen nach dem Auftauen weich und matschig werden lassen.

Ist Rotwein zum Spargel tabu? "Sie können auch Bier zum Spargel trinken", sagt Harald Seitz vom Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn. Klar, leichter Weißwein unterstreiche den sanften Spargelgeschmack. Das ist aber eher etwas für Gourmets. Wer lieber Rotwein oder Bier mag, darf auch das trinken. Allerdings sollte es kein zu herbes Bier sein und auch ein leichter Rotwein passt besser als ein schwerer.

Warum riecht der Urin nach dem Spargelessen? Der Urin riecht nach dem Spargelessen anders, das bestätigt Experte Harald Seitz: „Das hängt mit den Schwefelverbindungen zusammen.“ Dass es allerdings nur einigen Menschen so geht, stimmt nicht, sagt Seitz. Bei jedem Menschen entstehen die Stoffe im Urin, die den strengen Geruch verursachen, bei manchen allerdings stärker als bei anderen. Abschwächen lässt sich der Geruch, in dem man zum Spargelgericht viel trinkt, das verdünnt den Urin.

Ist Spargel harntreibend? Ja. Die Schwefelverbindungen, die für den intensiven Geruch auf der Toilette sorgen, bilden sich aus der im Spargel enthaltenen Asparaginsäure, diese hat gleichfalls eine harntreibende Wirkung.

Sind die Spargel-Stangen ein Aphrodisiakum? Nachgesagt wird den Stangen eine luststeigernde Wirkung bereits seit der Antike. Nicht ganz unerheblich dafür dürfte jedoch auch die Gemüseform in Phallus-Optik sein. Vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Immerhin wird Spargel auch in der ayurvedischen Medizin zur Behandlung von Potenz- und Luststörungen verwendet.

Spargelsuppe aus der Spargelschale

Wer gern Spargelsuppe isst, sollte die Schalen nicht wegwerfen, sondern waschen und in einem großen Topf mit Wasser für rund 30 Minuten auskochen. Diesen Tipp gibt das Pressebüro Deutsches Obst und Gemüse in Bonn. In einem anderen Topf wird dann eine Mehlschwitze angerührt: Unter diese wird ganz langsam und mit kräftigem Schlagen das abgegossene Spargelwasser gerührt.

Dann muss die Suppe unter weiterem Rühren kurz aufkochen. Abgeschmeckt wird mit Salz, einer Prise Zucker und frischem Pfeffer. Gekochte Spargelstücke runden die Suppe ab. (dpa/AZ)

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.

Themen folgen