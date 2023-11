Bürgergeld in den Bundesländern: So viel wird bei Ihnen durchschnittlich gezahlt

Von Bundesland zu Bundesland gibt es bei der Höhe des Bürgergelds große Unterschiede. Manche Länder liegen weit über dem Durchschnitt in Deutschland.

Seit Januar 2023 gibt es das Bürgergeld. Mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland beziehen es und die Gründe, warum man sich dafür entscheidet, einen entsprechenden Antrag zu stellen, sind ganz unterschiedlich. Unterschiede gibt es durchaus auch in der Höhe des Bürgergelds - denn diese fällt von Bundesland zu Bundesland anders aus. Dieser Text gibt einen Überblick, wie viel Bürgergeld im Durchschnitt gezahlt wird.

Wieso ist das Bürgergeld in den Bundesländern unterschiedlich hoch?

Die Höhe des Bürgergelds hängt von gleich mehrere Faktoren ab. Allen voran wird sich am Regelsatz orientiert. Dieser richtet sich danach, ob man beispielsweise alleine lebt oder mit Partner, ob Kinder bei einem wohnen oder nicht. Die Unterschiede in den Werten für die jeweiligen Bundesländer ergeben sich auch daraus, da das Jobcenter beim Bürgergeld die Kosten der Unterkunft - also Miete, Nebenkosten und Heizung - berücksichtigt.

Wo kriegt man am meisten Bürgergeld?

Der Blick in die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verrät, dass es in Hamburg (1352 Euro) im Durchschnitt deutschlandweit am meisten Bürgergeld gibt, dicht gefolgt von Berlin (1316) - beide Werte liegen deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt (1226). Am wenigsten Bürgergeld gibt es übrigens in Mecklenburg-Vorpommern (1054).

Der Anspruch richtet sich auch nach dem sogenannten Bedarfsgemeinschaftstyp, sprich ob es sich um einen Single-Haushalt handelt oder beispielsweise der Partner mit Kindern beim Empfänger lebt. Ist letzteres der Fall, gibt es am meisten Geld. Grund dafür ist der höhere Platzbedarf und damit verbunden eine höhere Miete. In Hamburg bekommen Bürgergeld-Empfänger mit Partner und Kindern durchschnittlich 2330 Euro. Im Vergleich dazu liegt der Wert für beispielsweise Baden-Württemberg bei 2087 - auch hier wird der deutschlandweite Durchschnitt von 1997 Euro übertroffen.

So hoch fällt das Bürgergeld in den Bundesländern aus

Der Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit zeigt, wie hoch das Bürgergeld im Juli 2023 durchschnittlich für jedes Bundesland ausgefallen ist. Es gibt teils deutliche Unterschiede. Die Werte setzen sich aus den Ansprüchen des Bürgergeldsatzes inklusive Kosten für Miete und Heizung sowie Mehrbedarfen zusammen. Übrigens: Das Jobcenter übernimmt im Zweifelsfall auch andere Kosten wie etwa für den Stellplatz oder für das Deutschlandticket.

Die nachfolgenden Werte sind in Euro:

Deutschland : 1226

: 1226 Westdeutschland : 1248

: 1248 Ostdeutschland : 1157





Baden-Württemberg: 1267

Bayern: 1190

Berlin: 1316

Brandenburg: 1087

Bremen: 1267

Hamburg: 1352

Hessen: 1297

Mecklenburg-Vorpommern: 1054

Niedersachsen: 1226

Nordrhein-Westfalen: 1254

Rheinland-Pfalz: 1199

Saarland: 1221

Sachsen: 1074

Sachsen-Anhalt: 1075

Schleswig-Holstein: 1219

Thüringen: 1088





Bürgergeld für Singles

Deutschland : 952

: 952 Westdeutschland : 959

: 959 Ostdeutschland : 933





Baden-Württemberg: 962

Bayern: 946

Berlin: 1018

Brandenburg: 903

Bremen: 993

Hamburg: 1034

Hessen: 974

Mecklenburg-Vorpommern: 897

Niedersachsen: 946

Nordrhein-Westfalen: 956

Rheinland-Pfalz: 925

Saarland: 944

Sachsen: 891

Sachsen-Anhalt: 896

Schleswig-Holstein: 961

Thüringen: 873





Bürgergeld für Alleinerziehende

Deutschland : 1342

: 1342 Westdeutschland : 1354

: 1354 Ostdeutschland : 1300





Baden-Württemberg: 1379

Bayern: 1279

Berlin: 1518

Brandenburg: 1238

Bremen: 1385

Hamburg: 1529

Hessen: 1411

Mecklenburg-Vorpommern: 1158

Niedersachsen: 1319

Nordrhein-Westfalen: 1362

Rheinland-Pfalz: 1278

Saarland: 1316

Sachsen: 1199

Sachsen-Anhalt: 1171

Schleswig-Holstein: 1316

Thüringen: 1206





Bürgergeld für Partner ohne Kinder

Deutschland : 1307

: 1307 Westdeutschland : 1333

: 1333 Ostdeutschland : 1219





Baden-Württemberg: 1343

Bayern: 1273

Berlin: 1396

Brandenburg: 1147

Bremen: 1356

Hamburg: 1401

Hessen: 1347

Mecklenburg-Vorpommern: 1107

Niedersachsen: 1306

Nordrhein-Westfalen: 1359

Rheinland-Pfalz: 1248

Saarland: 1329

Sachsen: 1163

Sachsen-Anhalt: 1152

Schleswig-Holstein: 1295

Thüringen: 1155





Bürgergeld für Partner mit Kindern

Deutschland : 1997

: 1997 Westdeutschland : 2011

: 2011 Ostdeutschland : 1941