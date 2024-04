Bürgergeld: Das bekommen Arbeitslose günstiger oder ganz umsonst

Wer Anspruch auf Bürgergeld hat, bekommt nicht nur finanzielle Unterstützung. Auch andere Zuschüsse und Leistungen sind möglich. Ein Überblick.

Seit Anfang 2023 gibt es in Deutschland das Bürgergeld. Alleinerziehende, Alleinstehende und Volljährige mit minderjährigem Partner erhalten seit Januar 2024 563 Euro pro Monat. Was viele nicht wissen: Neben monatlichen Zahlungen, die den Lebensunterhalt sichern sollen, gibt es für Empfänger des Bürgergelds auch andere Leistungen. Die wichtigsten davon im Überblick.

Bürgergeld: Empfänger bekommen einiges günstiger oder umsonst

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilt auf seiner Website mit, dass Empfängern von Bürgergeld unter Umständen zusätzlich folgende Leistungen zustehen:

Zahlungen für Miete und Heizung

Übernahme von Beiträge und Zuschüssen zur Kranken- und Pflegeversicherung

zur Kranken- und Pflegeversicherung Erstattung von Fahrtkosten für eine berufliche Weiterbildung. Achtung: Diese muss vom Jobcenter bewilligt worden sein

Auch, wer sich in einer besonderen Lebenslage befindet, bekommt laut Ministerium Unterstützung:

Im Bedarfsfall Übernahme von Sachleistungen wie zum Beispiel Gutscheine für Möbel und Kleidung

und Kleidung Zusätzliche finanzielle Unterstützung für Alleinerziehende und Schwangere

für Alleinerziehende und Schwangere Erstausstattung bei einer Schwangerschaft und Geburt eines Kindes. Das kann sein: Babykleidung, ein Wickeltisch oder Babybett

Kostenlos oder günstiger: Weitere Unterstützung neben dem Bürgergeld

Wer Bürgergeld empfängt und Kinder hat, bekommt neben dem Bürgergeld-Regelsatz unter Umständen weitere Unterstützung. Dies kann sein:

Übernahme von Kosten für ein- oder mehrtägige Klassenfahrten des Kindes in der Schule , der Kita oder der Kindertagespflege. Sie werden in Höhe der tatsächlichen Kosten übernommen, Pauschalen seitens des Jobcenters sind nicht zulässig

, der Kita oder der Kindertagespflege. Sie werden in Höhe der tatsächlichen Kosten übernommen, Pauschalen seitens des Jobcenters sind nicht zulässig Übernahme von Kosten für Mittagessen der Kinder in Schule oder Kita

oder Kita Zuschüsse insbesondere zu Beginn eines Schuljahres, zum Beispiel für Stifte, Papier oder einen Schulranzen. Die Beträge werden automatisch zu Beginn des Schuljahres mit ausgezahlt

insbesondere zu Beginn eines Schuljahres, zum Beispiel für Stifte, Papier oder einen Schulranzen. Die Beträge werden automatisch zu Beginn des Schuljahres mit ausgezahlt Wenn Eltern getrennt leben, können sie bei großen Entfernungen Kosten zur "Wahrung des Umgangsrechts" einen Mehrbedarf anmelden. Aber Vorsicht: Es werden nur Kosten für die jeweils "preisgünstigste zumutbare Fahrgelegenheit" übernommen, schreibt das Ministerium

Weitere Vergünstigungen oder Erstattungen für Empfänger von Bürgergeld

Wer Bürgergeld bezieht, kann unter Umständen sogar von Kosten für Verhütungsmittel befreit werden, etwa in Berlin oder Hannover. Das berichtet "Business Insider". Einige Bundesländer bieten außerdem Vergünstigungen für den ÖPNV an. In Berlin etwa gibt es für Empfänger des Bürgergeldes für neun Euro das "Berlin-Ticket-S". Auch ermäßigter oder freier Eintritt in Museen oder Schwimmbädern sowie kostenlose Bibliotheksausweise sind mancherorts möglich.

Übrigens: Damit ein Mensch Anspruch auf Bürgergeld hat, muss er einige Voraussetzungen erfüllen.