Wie unsere Großmütter beim Kochen Energie gespart haben

Mit möglichst wenig Gas oder Strom kochen, das ist angesichts gestiegener Preise interessant. Wie es geht, ist eigentlich längst bekannt – nur in Vergessenheit geraten.

Was hat Milchreis mit dem Daunenbett zu tun? Er mag’s auch kuschelig warm, was schon unsere Omas zu nutzen wussten. Wie viele junge Eltern von heute mussten sie oft früh aus dem Haus, zur Arbeit, sich um Angehörige kümmern oder Besorgungen machen. Und hatten folglich wenig Zeit, am Herd zu stehen und umzurühren, bis der Milchreis fertig ist. Denn der setzt leider gerne an. Doch die Großmütter wussten sich zu helfen: kurz ankochen, samt verschlossenem Topf fest in ein großes Handtuch wickeln und alles zusammen mit der Daunendecke ins warme Bett packen – das war ihr Trick. Solcherart eingemummelt konnte die Speise dank der Restwärme ein paar Stunden lang fertig garen, ohne weiteren Energieverbrauch und das Risiko anzubrennen (auch nicht das Bett, war ja eine Decke drum). Versammelte sich die Familie später am Essenstisch, war der feine Seelenwärmer löffelfertig.

Was mit Milchreis wunderbar geht, klappt auch mit vielen anderen Gerichten. Optimieren lässt sich das übrigens mit einer sogenannten Kochkiste, wie sie zu früheren Zeiten in vielen Ländern üblich war und wie sie gerade eine kleine Renaissance erfährt. Nicht nur am Land, wo die Bäuerinnen frühmorgens das Mittagessen ankochten und samt Topf in die Kiste packten, um mittags auf dem Feld alle Arbeiter daraus zu speisen. Auch in herrschaftlichen Haushalten in der Stadt diente die Kiste als Interimslösung für die Zeit, wenn das Personal Urlaub hatte.

Die Methode spart Geld und die Gerichte schmecken besser

Solche Infos grub Margot Fischer, Autorin zahlreicher Kochbücher und Lebensmittelporträts, in Archiven aus und machte das nächste Kochbuch daraus, das demnächst im Mandelbaum Verlag erscheinen wird ("Kochen in der Kiste. Der energiesparende und entspannte Weg zu köstlichen Gerichten", 128 S., 20 Euro). Mit knapp 100 Rezepten für köstliche Suppen, Eintopfgerichte und Currys bis hin zu Süßspeisen aus aller Welt. Weil die Speisen durch das Garen auf niedriger Temperatur ihr Aroma voll entfalten können, profitieren auch die Zutaten hinsichtlich Konsistenz und Geschmack. Etwa Fleisch, das in der Kochkiste laut Margot Fischer "unbeschreiblich zart und saftig wird. Knödel, Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln bekommen die Ruhe, eine samtige Flaumigkeit zu entwickeln. Suppen, Ragouts und Soßen werden sämig. Risotti werden cremig, ohne zu übergaren".

Dabei erfordert die Garmethode einen Bruchteil der Energie herkömmlicher Methoden. Je nach Bauart und Gericht ist laut der Autorin eine Energieersparnis zwischen 60 und 90 Prozent möglich. Zudem lässt sich die Kochkiste aus einfachsten Mitteln – Altkartons, alte Daunendecken, Stoffreste, Filz, Kork etc. – selbst bauen, wenn man keine fertige kaufen will. Mehrere Anleitungen dafür liefert das Buch gleich mit.

Auch Birgit Billys Mutter "kochte" den Milchreis noch im Daunenbett, erinnert sich die Hauswirtschaftsmeisterin und Lehrerin bei der Zweigstelle des Verbraucherservice Bayern e.V. in Augsburg. Sie kennt allerdings einen anderen cleveren Kochhelfer, den sie als berufstätige Mutter von zwei Kindern viel und oft in Gebrauch hatte. Der Slowcooker kommt ursprünglich aus den USA, wo er sich auch schon über Generationen bewährt hat. Billy Birgit bekam den ersten von einer Freundin geschenkt, hat inzwischen drei unterschiedliche Modelle und findet "das Garen in Zeitlupe", womit das Gerät beworben wird, sehr praktisch.

Lesen Sie dazu auch

Die Geräte sind im Handel weitverbreitet

Beim Slowcooker handelt es sich um einen großen Topf mit Stromstecker sowie einem Einsatz aus Metall oder Keramik, in dem das Essen etwa acht bis zehn Stunden lang bei ca. 75 Grad gart. Dabei verbraucht er sehr wenig Strom, laut Herstellerangaben zwischen 100 und 160 Watt, also etwas mehr als eine früher handelsübliche helle Glühbirne. Abends zugesetzt, ist das Essen morgens fertig, ohne dass man beim Kochen dabei bleiben muss. "Im Slowcooker können Sie ganz vieles machen: Gulasch, Eintöpfe mit Linsen und Bohnen und Gemüse", erklärt Birgit Billy. Kartoffeln allerdings, schränkt sie ein, schmecken schrecklich daraus: "Die müssen Sie extra kochen." Auch anbraten, um leckere Röstaromen zu erzielen, geht mit dem Gerät nicht. Und ein wenig üben muss man, bis man das gewünschte Ergebnis erreicht. Die Geräte kosten ca. 50 bis 100 Euro. Rezepte dafür gibt es in Hülle und Fülle.



Was der Hauswirtschafts-Profi sonst noch empfiehlt, um Energie und Zeit zu sparen: