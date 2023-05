Mitgefangen, mitgehangen: Wie Brautpaare ihr künftiges Leben absichern sollten

Plus Brautpaare auf Wolke sieben sollten nicht nur den Tag ihres Jaworts bis ins Detail planen. Auch die gemeinsame Zeit danach gehört durchdacht und vorbereitet.

Kleid, Kirche, Party: Die meisten Hochzeiten werden oft generalstabsmäßig vorbereitet. Wichtige Weichenstellungen für die gemeinsame Zeit danach gehen dagegen oft unter, so die Erfahrung von Peter Grieble, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Unromantische, sperrige Themen wie gemeinsame Finanzen, Ehevertrag, Schulden, Versicherungen oder ein Testament gehören aber mindestens gleichermaßen penibel angepackt und geregelt.

Gemeinsame Kasse, ja oder nein?