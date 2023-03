Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin: Wie viel verdient man?

Im Nah- und Fernverkehr sind täglich zahlreiche Menschen auf Busse angewiesen. Das Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin unterscheidet sich je nach Bundesland.

Busfahrer und Busfahrerinnen bringen täglich Menschen in ganz Deutschland von A nach B. Anders als Lkw-Fahrer oder Lkw-Fahrerinnen, welche mit ihnen zur Berufsgruppe der Berufskraftfahrer zählen, transportieren sie nicht Güter, sondern Personen. Busfahrer und Busfahrerinnen übernehmen somit jeden Tag eine große Verantwortung über ihre Mitmenschen. Sie sind in erster Linie in Linien-, Reise- und Schulbussen tätig.

Das Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin unterscheidet sich stark je nach Bundesland, in dem man tätig ist, sowie nach Geschlecht. Des Weiteren hat auch die Berufserfahrung einen entscheidenden Einfluss auf die Höhe des Lohns. Hier erhalten Sie einen Überblick über das Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin.

Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin

Laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit beträgt das durchschnittliche Bruttogehalt eines Busfahrers oder einer Busfahrerin im Monat für eine Vollzeitstelle in Deutschland 3039 €. Bei diesem Median wurde jedoch weder nach Bundesländern noch nach Geschlecht unterschieden.

Dem Entgeltaltas kann man außerdem entnehmen, dass ein Viertel der Busfahrer und Busfahrerinnen weniger als der Durchschnitt verdienen: Sie erhalten monatlich einen Bruttolohn von unter 2708 €. Wer mehr als 3368 € brutto im Monat für eine Vollzeitstelle verdient, zählt zu den 25 % der Busfahrer und Busfahrerinnen, die am meisten verdienen.

Zieht man beim Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin auch das Geschlecht als einen Faktor hinzu, fällt auf, dass auch in dieser Berufsgruppe der Gender Pay Gap greift: Frauen verdienen laut Entgeltatlas mit rund 2930 € monatlichem Bruttoeinkommen weniger als Männer, welche einen durchschnittlichen Lohn von 3052 € brutto im Monat erhalten.

Ausbildungsgehalt als Busfahrer oder Busfahrerin

Die Ausbildung zum Busfahrer oder zur Busfahrerin dauert in der Regel laut dem Bildungszentrum DEKRA Akademie drei Jahre. Um Busse im Nah- und Fernverkehr fahren zu dürfen, ist eine duale Ausbildung notwendig, welche sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule absolviert wird. Die Prüfung zum Abschluss der Ausbildung bei den Industrie- und Handelskammern (IHK) treten jedes Jahr in Deutschland etwa 300 Auszubildende an. Busfahrer und Busfahrerinnen benötigen außerdem einen Führerschein der Klasse D oder DE.

Ausbildungsjahr Bruttogehalt 1. Jahr 530 € - 670 € 2. Jahr 560 € - 720 € 3. Jahr 600 € - 800 €

(Quelle: DEKRA Akademie)

Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin nach Bundesland

Das Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin fällt je nach Bundesland, in dem man angestellt ist, unterschiedlich aus. Den höchsten durchschnittlichen Bruttoverdienst erhält ein Busfahrer oder eine Busfahrerin in Vollzeit laut Entgeltatlas mit 3415 € im Monat in Baden-Württemberg, das niedrigste Gehalt gibt es mit 2562 € brutto in Brandenburg. Hier gibt es eine Übersicht der Gehälter im Jahr 2023 sowie die Fallzahl je nach Bundesland:

Bundesland Monatliches Bruttogehalt Fallzahl Baden-Württemberg 3415 € 12.728 Berlin 3206 € 6674 Hamburg 3165 € 4537 Hessen 3125 € 8775 Schleswig-Holstein 3088 € 4347 Bremen 3075 € 1472 Nordrhein-Westfalen 3055 € 25.000 Bayern 2963 € 14.183 Saarland 2955 € 1329 Mecklenburg-Vorpommern 2935 € 2052 Rheinland-Pfalz 2927 € 5101 Thüringen 2919 € 2772 Sachsen-Anhalt 2875 € 2821 Sachsen 2778 € 5763 Niedersachsen 2765 € 8964 Brandenburg 2562 € 3003

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Öffentlicher Dienst)

In welcher Stadt ist das Gehalt als Busfahrer oder Busfahrerin am höchsten?

Nicht nur das Bundesland, sondern auch die Stadt, in der Busfahrer und Busfahrerinnen tätig sind, ist ausschlaggebend für das Gehalt. Laut der Bundesagentur für Arbeit verdienen Busfahrer und Busfahrerinnen unter den Städten ab 500.000 Einwohnern in Stuttgart am besten: Hier gibt es für eine Vollzeitstelle als Busfahrer oder Busfahrerin ein monatliches Gehalt von 3666 € brutto. Hier gibt es eine Übersicht über den Gehalt von Busfahrern und Busfahrerinnen je nach Städten:

Städte ab 500.000 Einwohner Monatliches Bruttogehalt Stuttgart 3666 € Essen 3384 € Köln 3354 € Dortmund 3301 € München 3272 € Frankfurt am Main 3252 € Frankfurt am Main 3252 € Nürnberg 3145 € Hannover 3142 € Düsseldorf 3037 € Leipzig 2854 € Dresden 2767 €

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)