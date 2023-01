Gehalt als Mechatroniker oder Mechatronikerin: Wie viel verdient man?

Mechatroniker und Mechatronikerinnen sind für viele Branchen wichtig. Je nach Berufserfahrung, Größe des Betriebs und Bundesland unterscheidet sich das Gehalt.

Für Mechatronikerinnen und Mechatroniker bieten sich in vielen Bereichen gute Karrierechancen. Da Mechatronische Systeme in fast allen Bereichen der Automatisierungstechnik zu finden sind, finden Arbeitnehmende hier beste Zukunftsvoraussetzungen. Das Gehalt kann dabei anhand verschiedener Faktoren variieren. Ausschlaggebend für die Höhe des Einkommens als Mechatroniker oder Mechatronikerin sind hierbei Faktoren wie:

Berufserfahrung

Branche

Tarifbindung

Größe des Betriebs

Bundesland

Gehalt als Mechatroniker und Mechatronikerin

Deutschlandweit liegt das mittlere Einkommen von Mechatronikern und Mechatronikerinnen laut Bundesagentur für Arbeit bei 3410 Euro brutto monatlich. Je nach Berufserfahrung, Betriebsgröße und Tarifbindung unterscheidet sich dieses Gehalt jedoch. Auch von der Branche, in der Mechatroniker oder Mechatronikerinnen Arbeiten, ist die Höhe des Einkommens abhängig.

Ausbildungsgehalt zum Mechatroniker und zur Mechatronikerin

Bei einer Ausbildung zum Mechatroniker oder zur Mechatronikerin in einem größeren Betrieb sind die Chancen höher, dass das Ausbildungsgehalt an einen Tarifvertrag gebunden ist. Das Einkommen während der drei- bis vierjährigen Ausbildung ist dann vertraglich geregelt und unterscheidet sich je nach Region, in der der Ausbildungsbetrieb liegt.

Tarifliche Monatsentgelte während der Ausbildung: IG Metall, Metall- und Elektroindustrie

Tarifgebiet 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr Hamburg und Unterweser , Schleswig-Holstein , Mecklemburg-Vorpommern und Nordwestliches Niedersachsen 1047 Euro 1078 Euro 1109 Euro 1141 Euro Baden-Württemberg 1037 Euro 1102 Euro 1199 Euro 1264 Euro Bayern 1035 Euro 1089 Euro 1160 Euro 1207 Euro Sachsen, Thüringen 1007 Euro 1064 Euro 1122 Euro 1179 Euro Berlin / Brandenburg TG I und TG II 1005 Euro 1063 Euro 1122 Euro 1177 Euro Niedersachsen , Osnabrück-Emsland 1000 Euro 1062 Euro 1156 Euro 1218 Euro Hessen , Pfalz , Rheinland-Rheinhessen, Saarland 997 Euro 1056 Euro 1137 Euro 1180 Euro Nordrhein-Westfalen 980,56 Euro 1029,28 Euro 1101,92 Euro 1197,18 Euro Sachsen-Anhalt 976 Euro 1036 Euro 1124 Euro 1184 Euro

Quelle: IG Metall

Einstiegsgehalt als Mechatroniker oder Mechatronikerin

Je nach Abschluss unterscheidet sich die Höhe des Gehalts von Mechatronikern und Mechatronikerinnen. Wer eine betriebliche Ausbildung zum Mechatroniker oder zur Mechatronikerin absolviert hat, verdient in der Regel weniger als Personen mit abgeschlossenem Ingenieursstudium. Das Einstiegsgehalt von ausgebildeten Mechatronikern und Mechatronikerinnen liegt im Schnitt in Deutschland zwischen 24.000 und 30.000 Euro brutto im Jahr. Doch auch hier sind noch andere Faktoren wie Branche, Tarifbindung und Bundesland zu berücksichtigen.

Wer an einer Universität oder an einer Hochschule einen Abschluss zum Mechatronik-Ingenieur oder zur Mechatronik-Ingenieurin gemacht hat, kann mit einem deutlich höheren Einstiegsgehalt rechnen. Laut ingenieur.de liegt das Einstiegsgehalt für Ingenieurinnen und Ingenieure zwischen 46.558 Euro und 55.800 Euro. Auch hier kann das Einstiegsgehalt je nach Branche, Tarifbindung und Bundesland abweichen.

Gehalt als Mechatroniker oder Mechatronikerin je nach Branche

Der Job als Mechatroniker oder Mechatronikerin ist vielseitig. Daher sind auch die Branchen, in denen Arbeitnehmende aus diesem Bereich gesucht werden, breit gefächert. Doch auch die Gehälter können je nach Branche abweichen. Einen Einblick in die Gehaltsunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen bietet ein Gehaltstest von ingenieur.de, der die Gehälter von Ingenieuren und Ingenieurinnen in verschiedenen Branchen untersucht.

Demnach verdienen Mechatronik-Ingenieure und Mechatronik-Ingenieurinnen vor allem in der Automobilbranche mit am besten. Hier liegt das durchschnittliche Gehalt bei 61.560 Euro brutto im Jahr. Direkt darauf folgen Elektroindustrie und Maschinenbau mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von etwa 56.200 Euro brutto.

Gehalt nach Tarif als Mechatroniker oder Mechatronikerin

Seit dem ersten April 2018 gilt in vielen größeren Betrieben, die Tarifverträge mit der IG Metall abgeschlossen haben, ein neuer Tarifvertrag für die Elektro- und Metallindustrie. Nicht alle Unternehmen schließen solche Tarifverträge ab, doch gerade bei größeren Unternehmen sind diese öfter vorzufinden als in kleinen. Dennoch unterscheidet auch die IG Metall in ihrer Tariftabelle die unterschiedlichen Gehälter anhand der Region, in der der jeweilige Betrieb liegt. Außerdem kann die Höhe des Gehalts je nach Einstufung in höhere Entgeltgruppen – etwa durch gewonnene Berufserfahrung – weiterwachsen.

Tarifliche Monatsentgelte IG Metall, Metall- und Elektroindustrie

Region Tarifliches Bruttomonatsgehalt Hamburg und Unterweser 2546 - 6420 Euro Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern/Nordwestliches Niedersachsen 2546 - 6181 Euro Nordrhein-Westfalen 2440,50 - 6281,50 Euro Sachsen-Anhalt 2437 - 5972 Euro Osnabrück/Emsland 2437 - 5863 Euro Rheinland/Rheinhessen 2416 - 5761 Euro Hessen 2416 - 5608 Euro Pfalz 2416 - 5608 Euro Saarland 2416 - 5608 Euro Sachsen 2416 - 5608 Euro Thüringen 2416 - 5608 Euro Bayern 2399 - 5819 Euro Baden-Württemberg 2398 - 6043 Euro Berlin 2397 - 6032 Euro Berlin und Brandenburg 2397 - 6032 Euro Niedersachsen 2364 - 6022 Euro

Quelle: IG Metall

Gehalt als Mechatroniker oder Mechatronikerin höher je nach Größe des Betriebs

Wie in vielen Berufen gilt auch hier: je größer der Betrieb, desto höher das durchschnittliche Gehalt. In Betrieben mit weniger als 100 Mitarbeitenden verdienen Mechatroniker und Mechatronikerinnen durchschnittlich etwa 2800 Euro brutto im Monat. Bei Betrieben mit mehr als 20.000 Mitarbeitenden liegt das durchschnittliche Monatsgehalt schon bei etwa 3900 Euro brutto.

Mechatroniker und Mechatronikerin: Gehalt in den Bundesländern

Nicht nur in Betrieben mit Tarifverträgen wird je nach Region die Höhe des Gehalts unterschieden. Auch in Betrieben ohne Tarifbindung unterscheidet sich das Einkommen von Mechatronikern und Mechatronikerinnen je nach Standort. Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit sammelt hierzu die Daten aus den Bundesländern. Zu Bremen und dem Saarland sind jedoch keine Daten vorhanden.

Bundesland Mittleres Bruttomonatsgehalt Baden-Württemberg 3867 Euro Hamburg 3773 Euro Nordrhein-Westfalen 3540 Euro Bayern 3491 Euro Hessen 3480 Euro Schleswig-Holstein 3394 Euro Berlin 3391 Euro Rheinland-Pfalz 3357 Euro Niedersachsen 3354 Euro Thüringen 2962 Euro Brandenburg 2843 Euro Sachsen-Anhalt 2827 Euro Sachsen 2766 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2681 Euro

Quelle: Entgeltatlas