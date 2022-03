Corona und der Krieg belasten emotional: Und jetzt auch noch fasten?

Plus Vor Ostern ist oft die Zeit, auf bestimmte Nahrungs- und Genussmittel zu verzichten. Allerdings fühlen sich gerade viele emotional belastet. Was Experten raten.

Es ist Fastenzeit. Die Wochen vor Ostern nutzen traditionell viele Menschen, um auf bestimmte Nahrungs- und Genussmittel zu verzichten. Andere nehmen sich vor, das Smartphone öfter wegzulegen oder weniger Zeit vor dem Fernseher zu verbringen. Allerdings sind viele Menschen gerade jetzt in Folge der Pandemie und des Kriegsgeschehens in der Ukraine emotional auch sehr belastet. Wir haben Expertinnen und Experten gefragt, ob es ein guter Zeitpunkt zum Verzichten ist und worauf geachtet werden sollte.