vor 57 Min.

Mamma Mia! Das sind die aktuellen Musicals

Abba, Udo Jürgens, Cats und Co: Die Klassiker unter den Musicals dominieren nicht nur in Deutschland die Bühnen.

Große Gefühle, ans Herz gehende Geschichten und berühmte Melodien: Ein Musical-Besuch ist für viele Urlauber der Höhepunkt einer Städtereise. In den deutschen Musical-Theatern in Hamburg, Berlin, Stuttgart und im Ruhrgebiet sowie in Wien starten neue Produktionen.

Stuttgart: Geisterhaftes im Ländle

Anfang November feierte „Ghost – Nachricht von Sam“ im Palladium Theater Premiere. In dem Stück, das auf dem gleichnamigen Hollywood-Film mit Demi Moore und Patrick Swayze basiert, kommt aufwändige Tricktechnik zum Einsatz – schließlich nimmt Sam aus der Geisterwelt mit seiner trauernden Witwe Molly Kontakt auf. Das Musical steht bis Ende März 2020 auf dem Spielplan.

Und im Stage Apollo Theater ist zu sehen, wie der Straßendieb Aladdin mit Hilfe des Lampengeistes Dschinni die Sultanstochter Jasmin gewinnt: Das Disney-Werk „Aladdin“ entführt die Besucher in Welt des Orients.

Berlin: Abba und Udo Jürgens

Mamma Mia! Im Theater des Westens versucht Sophie, auf einer griechischen Insel unter drei Kandidaten ihren Vater zu finden, begleitet von Abba-Hits wie Dancing-Queen, Waterloo und Super Trouper. Bis Mitte April 2020 läuft das Gute-Laune-Stück mit Mitsing-Potenzial in Berlin. Ab Anfang Mai 2020 geht dann ein Kreuzfahrtschiff in der City-West der deutschen Hauptstadt vor Anker. „Ich war noch niemals in New York“ wartet mit 20 Klassikern wie „Griechischer Wein“, „Merci Chérie“ und „Aber bitte mit Sahne“ von Schlagerlegende Udo Jürgens auf. Im Mittelpunkt dieser Drei-Generationen-Geschichte steht Maria, die ihren Freund Otto heimlich in New York heiraten möchte. Auf hoher See kommt es zu einem turbulenten Zusammentreffen von drei Generationen.

Hamburg: Pretty Woman

Vor kurzem feierte „Pretty Woman“ in Hamburg Europa-Premiere: Die zeitlose Liebesgeschichte um Geschäftsmann Edward und die Prostituierte Vivian beruht auf dem berühmten Kinofilm von 1990 und wurde für die Bühnenversion um 22 Songs aus der Feder von Bryan Adams und Jim Vallance bereichert. Ebenfalls sehenswert ist „Cirque du Soleil Paramour“, das erste Musical des legendären kanadischen Zirkus, das im Stage Theater Neue Flora Artistik mit Gesang und Show verbindet. Im Mittelpunkt steht die goldene Ära Hollywoods.

Rasantes an Rhein und Ruhr

Immer noch wird in Bochum der Dauerbrenner „Starlight Express“ gegeben – die rasante Zug-Weltmeisterschaft auf Rollschuhen feierte 2018 ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Bis Ende März 2020 bittet zudem Graf Krolock zum „Tanz der Vampire“ ins Metronom Theater in Oberhausen – danach treibt er sein Unwesen in Stuttgart.

Wien: Klassiker „Cats“ ist zurück

„Cats“ zählt zu den Musical-Dauerbrennern – und ist seit kurzem im „Ronacher“ in Wien zu sehen: Zu den unvergessenen Melodien Andrew Lloyd Webbers erzählen Rum Tum Tugger, die Zwillinge Mungojerry und Rumpelteazer, die schneeweiße Victoria und die gealterte Diva Grizabella ihre Lebensgeschichten. Zu Herzen gehendes Highlight ist dabei der Song „Memory“, einer der größten Musical-Hits aller Zeiten (bis Juli 2020). Eine weitere gute Musical-Adresse ist die Wiener Volksoper, die in der Saison 2019/20 u.a. die Eigenproduktionen „Der Zauberer von Oz“, „Cabaret“, „Kiss me, Kate“, „My Fair Lady“ und „Carousel“ zeigt.

Musical-Klassiker auf Tour

Wer die Spielpläne verfolgt, der kann sich eine weite Anreise sparen und warten, bis das Lieblingsstück in der Region gespielt wird. Quer durch die Republik unterwegs sind beispielsweise „Berlin Berlin“, die Percussion-Show „Stomp“ und „Ballet Revolution“. Ebenfalls auf Tour sind bis Frühjahr 2020 u.a. „Bodyguard“, „Flashdance“, „Elvis – das Musical“ und „All you need is Love – das Beatles-Musical“.

Termine und Spielstätten im Überblick zeigen Internetseiten wie www.musical-world.de.

2020: Harry Potter und Billy Elliot

Bereits für 2020 vormerken können sich Musicalfans die Deutschland-Premiere von „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Derzeit läuft das Stück von J.K. Rowling im Londoner West End und am Broadway in New York. Ab 15. März 2020 wird es im Hamburger Theater am Großmarkt auf dem Spielplan stehen. Die Geschichte dreht sich um die Söhne von Harry Potter und Draco Malfoy, Albus Severus und Scorpius. Die beiden freunden sich trotz der Feindschaft ihrer Väter in Hogwarts an und sorgen damit für allerlei Verwicklungen. Ebenfalls für 2020 angekündigt ist die Rückkehr von „Billy Elliot“, eines der beliebtesten Musicals. Basierend auf dem Film „I will dance“ nimmt Billy lieber Tanzunterricht als zum Boxen zu gehen. (srt)

Themen folgen