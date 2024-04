Kochbuchautor und TV-Koch Tobias Henrichs stellt eine erfrischende Brotsalatvariante vor. Grundlage ist altbackenes Weißbrot.

Er arbeitet als Lehrer an einem Heilbronner Gymnasium. Doch dann kam er auch als Hobbykoch in TV-Shows groß raus. Inzwischen gibt es sogar ein Kochbuch von Tobias Henrichs. In "The school of Taste Veggie" (Becker Joest Volk Verlag) stellt er einen erfrischenden Brotsalat mit Tomaten, Pfirsichen und roten Zwiebeln vor. Und so wird er gemacht:

Zutaten für 2 Personen:

200 g altes Weißbrot oder Baguette

4 EL Olivenöl

Salz

500 g reife Tomaten

300 g wenig reife Weinbergpfirsiche (ca. 3 Stück)

1 EL gepickelte Zwiebeln

Zubereitung:

1. Das Brot in etwa 2–3 cm große Würfel schneiden und bei mittlerer Hitze in einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl 3–4 Minuten braten, bis die Würfel goldbraun sind. Mit Salz bestreuen.

2. Die Tomaten je nach Größe vierteln oder achteln.

3. Die Pfirsiche entkernen und in dünne Spalten schneiden. Tomaten und Pfirsiche mit 2 EL Olivenöl und Salz verrühren.

4. Zum Servieren die Brotwürfel mit den Tomaten und Pfirsichen vermengen und auf Schalen verteilen. Die gepickelten Zwiebeln darüberstreuen.

Henrichs Extra-Tipps:

Je länger der Salat steht, desto mehr weicht das Brot durch. Deshalb die Brotwürfel erst kurz vor dem Servieren untermischen.

sehr reif und süß, braucht es ein bisschen Zitronensaft oder Essig zum Ausgleich. Kräuter wie Basilikum machen den Salat komplexer und frischer.

(dpa)