Wenn die Katze kotzt: Könnte das Tier schwanger sein?

Die Katze erbricht sich seit einigen Tagen und ihr ist übel? Könnte sie etwa schwanger sein? Unsere Tier-Kolumnistin kennt die Antwort.

Als ich diese Frage hörte, wollte ich im ersten Moment laut loslachen. Wenn eine Katze erbricht, gibt es eine lange Liste möglicher Ursachen. Angefangen damit, dass sie etwas Falsches gefressen hat, könnte über Infektionskrankheiten, ungewöhnliches Putzverhalten bis hin zu Erkrankungen von Nieren oder Bauchspeicheldrüse. Aber eine mögliche Schwangerschaft? Das stand nicht einmal auf dem allerletzten Platz meiner gedanklichen Liste möglicher Gründe für Übelkeit.

Im zweiten Moment kam ich jedoch ins Grübeln. Viele grundlegende hormonelle Mechanismen sind bei allen Säugetieren gleich. Könnte also einer Katze in der frühen Phase der Trächtigkeit genauso schlecht sein wie vielen Frauen? Um diese Frage zu klären, ist es notwendig, die Ursachen für eine Hyperemesis gravidarum, die Schwangerschaftsübelkeit beim Menschen, zu kennen.

Hunden zum Beispiel ist eher in der späten Phase der Trächtigkeit übel

Da fängt das Problem bereits an, denn die Gründe sind nicht vollständig geklärt. Neben dem Hormon Progesteron dürfte ein Hormon mit dem Namen „humanes Choriongonadotropin“, kurz hCG, das mit zuständig ist für den Erhalt der Schwangerschaft, eine maßgebliche Rolle spielen. „Bei Katzen oder Hunden ist aber nie ein vergleichbares Hormon gefunden worden“, berichtet Constanze Hartmann von der Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ansonsten wisse man über diese Fragestellung sehr wenig. „Hunden beispielsweise ist eher in der späten Phase der Trächtigkeit übel“, so Hartmann. „Vor allem, wenn sie viele Welpen im Bauch haben, wird es vom Platz her einfach eng. Das kann dann schon einmal ein Auslöser für Erbrechen sein.“

Ein dem hCG verwandtes Hormon kennt man von Pferden, es nennt sich „equines Choriongonadotropin“, eCG abgekürzt. Da Pferde aber grundsätzlich nicht erbrechen (unter anderem, weil ein starker Schließmuskel am Übergang von Speiseröhre und Magen einen Rückfluss verhindert), ist nicht anzunehmen, dass Stuten in der frühen Phase der Schwangerschaft vielleicht schlecht sein könnte. Man weiß es aber nicht.

Am häufigsten erbrechen Katzen, weil sie Fremdstoffe hochwürgen

Und weiß man etwas bei Menschenaffen? „Ja“, sagt Gynäkologie-Expertin Constanze Hartmann. „Tatsächlich haben auch Menschenaffen ein Choriongonadotropin. Aber trotzdem hat ein Kollege, der mit Schimpansen arbeitet, noch nie Erbrechen in der Schwangerschaft oder Übelkeit registriert.“ Beschriebene Fälle oder Publikationen gebe es auch nicht. Hartmann: „Nur an hCG wird es demnach bei Frauen auch nicht liegen, es sind wohl multifaktorielle Ursachen.“

Am häufigsten erbrechen Katzen übrigens, weil sie Fremdstoffe wie beim Putzen verschluckte Haare wieder hochwürgen. Wenn die Katze mehrmals hintereinander erbricht, Blut herauskommt oder der Stubentiger auch sonst schlapp und krank wirkt, ist ein Besuch beim Tierarzt angesagt. Wenn nach harmlosem Erbrechen etwa 60 Tage später Katzenkinder bei Ihnen zur Welt kommen, geben Sie mir bitte Bescheid.

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin und verknüpft seit Jahren die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.