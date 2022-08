Umweltbonus für E-Autos: Was gilt und was ist neu?

Wer ein Elektroauto kauft, wird vom Staat mit einem Umweltbonus belohnt. Was Sie über Voraussetzungen, Höhe der Prämie und Beantragung wissen müssen.

Elektroautos sollen einen Teil zur Klimaneutralität beitragen, weshalb der deutsche Staat ihren Kauf fördern will. Dafür wurde der Umweltbonus eingeführt. Zum Jahreswechsel wird sich nun einiges an den Regelungen ändern. Eine Übersicht, was es zu beachten gibt:

Voraussetzungen für den Umweltbonus für E-Autos

Der Umweltbonus galt bisher für den Kauf von Elektroautos und Plug-In-Hybriden. Zum Jahreswechsel werden Plug-In-Hybride allerdings nicht mehr gefördert. Gebrauchtwägen dürfen nicht mehr als 15.000 Kilometer auf dem Buckel haben. Eine weitere Voraussetzung für den Erhalt des Umweltbonus ist der Preis des Fahrzeugs. Die Prämie gibt es nur für Elektroautos bis 65.000 Euro Listenpreis. Autos, die mehr kosten, werden nicht mehr bezuschusst.

Höhe des Umweltbonus für E-Autos

Die Höhe der Prämie hängt davon ab, wie viel das Auto gekostet hat und ob es sich um ein reines Elektroauto oder um einen Plug-In-Hybriden handelt. Auch hier ändert sich ab 2023 die Situation. Hybride Modelle werden nicht mehr gefördert, E-Autos bis 40.000 Euro mit 4500 Euro statt bisher 6000 Euro und E-Autos bis 65.000 Euro mit 3000 statt bisher 5000 Euro. Außerdem gilt die Prämie nur noch für private Käufer, nicht mehr für Handwerker und Gewerbe.

Video: dpa

Beantragung des Umweltbonus für E-Autos

Bei Neuwagen, jungen Gebrauchten und Leasingfahrzeugen trägt der Händler automatisch den Herstelleranteil. Hierfür müssen Sie nichts tun. Bei Gebrauchtwagen brauchen Sie zusätzlich einen Nachweis über den Listenpreis des Neufahrzeugs. Den staatlichen Zuschuss müssen Sie selbstständig beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragen - ganz einfach online. Das ist erst möglich, sobald das Fahrzeug zugelassen ist, eine Beantragung vor Auslieferung ist nicht erlaubt.

Bei den Änderungen ab 2023 gilt ebenfalls die Zulassung. Wenn Sie also noch ein E-Auto zu den aktuellen Bedingungen des Umweltbonus kaufen wollen, sollten Sie sich beeilen. Wenn das Auto noch dieses Jahr zugelassen wird, gelten noch die aktuellen Bedingungen. Nachdem jedoch viele Hersteller monatelange Lieferzeiten haben, wird es für viele schwierig werden, rechtzeitig eine Zulassung zu erhalten.