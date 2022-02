Vitamin-D-Mangel vorbeugen: Sind Vitamin-D-Präparate sinnvoll?

Vitamin D hält uns gesund und stärkt die Knochen. Wie Experten berichten, haben jedoch viele Erwachsene und Kinder Vitamin-D-Mangel. Doch wie sinnvoll sind Vitamin-D-Präparate?

Vitamin D ist wichtig für die menschliche Gesundheit. Ein Mangel erhöht das Krankheitsrisiko. Wie Forscher in einer aktuellen Studie beschreiben, ist es schwer, im Herbst und Winter genug Vitamin D zu produzieren. Ein gesunder Wert, so heißt es, ließe sich nicht allein über die Ernährung und das Sonnenlicht erreichen. Experten raten deshalb in einer Pressemitteilung von Public Health England im Herbst zur Einnahme von Vitamin-D-Präparaten. Zuvor hatten Wissenschaftler vom Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) im Auftrag der britischen Regierung zu diesem Thema geforscht.

Sonnenlichtvitamin: Vitamin D auch in Lebensmitteln wie Fisch und Eiern

Weil das Sonnenlicht im Herbst in den meisten Ländern schwächer wird, reicht es oft für einen gesunden Vitamin-D-Wert nicht mehr aus. Den SACN-Experten zufolge sei es nur schwer, dies allein durch die Aufnahme von Nahrung zu kompensieren. Bei Kindern etwa könne ein Mangel an Vitamin D zu brüchigen Knochen und Rachitis führen.

Vitamin-D-Mangel verhindern: Welche Lebensmittel enthalten Vitamin D?

Den aktuellen Schätzungen zufolge hat einer von fünf Erwachsenen sowie eins von sechs Kindern in Großbritannien einen zu niedrigen Wert.

Begrenzte Mengen Vitamin D sind in Lebensmitteln wie fettem Fisch, Eiern und Getreide enthalten. Allerdings lässt sich nur ein Teil des Tagesbedarfs über die Nahrung aufnehmen, für den Großteil sorgt die Sonne.

Auch Getreide enthält Vitamin D, jedoch nur in begrenzter Menge. Experten raten dazu, zusätzliches Vitamin D über Präparate aufzunehmen. (Archiv) Foto: Martin Schutt (dpa)

Vitamin-D-Aufnahme durch Tabletten : Experten raten zur Einnahme von Vitamin-D-Präperaten

Die Forscher vom SACN raten dazu, dass jeder Mensch täglich etwa zehn Mikrogramm Vitamin D zu sich nehmen sollte. Deshalb empfehlen sie auch die Einnahme von entsprechenden Präparaten. AZ

