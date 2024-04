So können Sie den Welthamstertag am 12. April zelebrieren

Am 12. April ist Welthamstertag. Hier gibt es alle Informationen zum Tag, der den kleinen, flauschigen Nagetieren gewidmet ist.

Hamster-Besitzer aufgepasst: Am 12. April ist Welthamstertag. Kein Tag eignet sich wohl besser, um seinem flauschigen Nagetier zu zeigen, wie gern man es doch hat. Doch warum ist der Welthamstertag genau an diesem Datum, wie steht es um den Hamster in Deutschland und wie kann der Welthamstertag gefeiert werden?

Welthamstertag am 12. April: Deshalb wurde das Datum gewählt

Hamster existieren seit mehr als 15 Millionen Jahren. Doch erst im 20. Jahrhundert sind sie von Menschen domestiziert worden, wie daysoftheyear.com berichtet. An diesem Datum im Jahr 1930 suchte der jüdische Zoologe Israel Aharoni nach Goldhamstern in einem Maisfeld in Syrien. Er fand 13 Tiere und züchtete aus ihnen die ersten domestizierten Hamster der Welt. Noch heute sollen die Goldhamster, die übrigens zu den beliebtesten Haustier-Hamstern gehören, von den 13 eingefangenen Tieren abstammen.

Welthamstertag: Alle Informationen zum Hamster in Deutschland

Weltweit gibt es 24 verschiedene Hamsterarten. Eine davon ist der Feldhamster, der auch in Deutschland vorkommt. Das kleine, flauschige Nagetier gehört allerdings zu den bedrohtesten Tieren Deutschlands, da die freilebenden Populationen immer geringer werden. So gibt es nach Angaben des NABU nur noch zwischen 10.000 und 50.000 Feldhamster in Deutschland. Grund dafür sind vor allem die Landwirte, die das Nagetier lange Zeit vor allem als Schädling angesehen haben. Auch die immer effektiver werdende Ernte macht dem Hamster zu schaffen. Denn dadurch bleiben kaum noch Getreidekörner auf den Feldern liegen, die er als Nahrung einsammelt.

Darin ist der Hamster allerdings ziemlich gut. Bis zu 50 Gramm Nahrung kann das kleine Tier in seinen dehnbaren Backentaschen transportieren. Das entspricht rund zehn Prozent seines Körpergewichtes. Um gut über den Winter zu kommen, sammelt der Hamster so bis zu fünf Kilogramm an Nahrung ein.

Hamster sind auch Teil der Pop-Kultur

Bereits in den 1990er-Jahren ist ein Internet-Meme über Hamster entstanden, wie daysoftheyear.com berichtet. Beim sogenannten Hamster-Dance tanzten mehrere Hamster zu der beschleunigten Version des Whistle-Stop-Songs aus Disneys Robin Hood. Eine vollständige Single des Hamster-Dance erreichte danach sogar Platz eins der kanadischen Charts.

Im Jahr 2001 sind in Großbritannien Hamster-Rennen entstanden, weil Pferderennen aufgrund der ausgebrochenen Maul- und Klauenseuche abgesagt werden mussten. Auch heute erfreuen sich die Hamster-Rennen noch großer Beliebtheit. Hamster rennen dabei gegeneinander in für höhere Geschwindigkeiten ausgelegten Hamsterbällen.

Auch im Film "Bolt - ein Hund für alle Fälle" aus dem Jahr 2008 erscheint ein Hamster. Der Hamster Dino gehört zu den Hauptfiguren des Films, lebt in einem Ball und hilft dem Hauptcharakter Bolt auf seinen Rettungsmissionen.

So kann der Welthamstertag zelebriert werden

Hamster fressen vor allem Körnermischungen. Wer seinem Hamster am Welthamstertag aber etwas Anderes anbieten möchte, kann ihm Frischfutter oder sogar Insekten in seinem Käfig anrichten. Der Tierschutzverein Reutlingen und Umgebung nennt unter anderem folgendes Futter, das dem Hamster neben der Körnermischung angeboten werden kann:

Karotten

Gurken

Paprika

Löwenzahn

Spitzwegerich

Kräuter

kleine Insekten

Mehlwürmer

hartgekochte Eier

Auch wenn der Hamster die Abwechslung in seinem Speiseplan mögen wird, sollte er nicht nur aus Frischfutter bestehen. Vor allem von zu viel Gemüse kann der Hamster Durchfall bekommen.

An welchen Wochentagen ist der Welthamstertag in den kommenden Jahren

Wer den Welthamstertag auch in den nächsten Jahren mit seinem Haustier am 12. April zelebrieren möchte, kann ihn jetzt schon planen. In den kommen fünf Jahren ist der Welthamstertag an diesen Wochentagen:

2025: Samstag

2026: Sonntag

2027: Montag

2028: Mittwoch

2029: Donnerstag

Lesen Sie ebenfalls, wie Landwirte Feldhamster retten können und warum Hamster nicht in die Hände kleiner Kinder gehören.