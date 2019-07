vor 43 Min.

Sie engagieren sich auch in Zukunft für die Städtefreundschaft zwischen Valeggio und Ichenhausen: (von links) Vittorio Cressoni (Präsident Alpinis Gruppe Valeggio), Magalini Ferdinando (Pro Loco), Enid Cordioli (Präsident Tennisclub Valeggio), Karl Heinz Schiller (Sprecher Partnerschaftskomitee Ichenhausen-Valeggio), Gian Luca Morandini (Präsident Pro Loco Tourismusverband), Bürgermeister Alessandro Gardoni, Assessorin Bruna Bigagnoli, Bürgermeister Robert Strobel und Sylviane Klein, die neue Präsidentin des Partnerschaftskomitees in Valeggio.

70 Bürger aus Valeggio und ihr neuer Bürgermeister Alessandro Gardoni waren zu Besuch in Ichenhausen

Diese Freundschaft hält bereits seit Jahrzehnten

Auch 37 Jahre nach Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwischen Ichenhausen und der norditalienischen Stadt Valeggio ist die Städtepartnerschaft sehr lebendig. Dies zeigte sich auch am Stadtfestwochenende.

70 Bürger aus Valeggio besuchten gemeinsam mit dem neugewählten Ersten Bürgermeister Alessandro Gardoni, der neuen Assessorin für Tourismus, Bildung und Partnerschaft Bruna Bigagnoli und der neugewählten Präsidentin des Partnerschaftskomitees Sylviane Klein Ichenhausen und das Stadtfest. Die weiteste Anreise hatte dabei Gian Luca Morandini, Präsident des Tourismusverbandes von Valeggio, der zurzeit beruflich in Russland weilt. Er reiste mit dem Flieger direkt aus Moskau an.

120 Bürger aus Ichenhausen und Valeggio trafen sich im Vorfeld des Ichenhauser Stadtfests im Hochwanger Musikheim zu Abendessen und Tanz. Unter den Gästen waren auch Jean-Michel Tougeron, Mitglied des Partnerschaftskomitees der Partnerstadt Changé und sein Austernteam.

Die beiden Ersten Bürgermeister Strobel und Gardoni, die sich erstmals trafen, betonten in ihren Grußworten die Bedeutung dieser Städtepartnerschaft und versprachen, auch in Zukunft alles zu tun, damit die Freundschaft mit Leben erfüllt bleibt. Die neue Präsidentin des Partnerschaftskomitees in Valeggio, Sylviane Klein, in Ichenhausen seit vielen Jahren bekannt durch ihr Engagement beim Schulaustausch zwischen der Hans-Maier-Realschule und der Scuola Media, bedankte sich bei ihrer Vorgängerin Bruna Bigagnola für die jahrelange engagierte Arbeit.

Der Samstagvormittag stand im Zeichen des Stadtfestes, bevor die Reisegruppe am Nachmittag im Bayerischen Schulmuseum von Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer durch die aktuelle Ausstellung geführt wurde. Ein Empfang durch die Stadt im Festsaal des Unteren Schlosses schloss sich an. Umrahmt wurde der Empfang von Hermann Schwarz und seiner Bläsergruppe „drei vier Blech“.

Auch Gelegenheit zu einem Treffen der beiden Tennisclubs aus Ichenhausen und Valeggio gab es.

Sie können in diesem Jahr auf 30 Jahre sportliche Begegnungen zurückblicken. Mit Kaffee und den von den italienischen Besuchern heiß geliebten Kuchen und Torten endete das offizielle Programm am Samstag auf der Anlage des Kleingartenvereins Ichenhausen. Am Sonntag besuchte die Reisegruppe noch den Gottesdienst auf dem Stadtfest, und nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es wieder zurück nach Valeggio. Anfang September aber wird man sich schon wieder treffen, wenn 60 Bürger aus Ichenhausen zum Gegenbesuch nach Valeggio fahren. (zg)

