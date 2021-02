15:10 Uhr

Abstandsflächen: Kötz rückt ein bisschen zusammen

Plus Der Kötzer Gemeinderat fasst die Abstandsflächen neu und fixiert den Faktor 0,6. Warum sich das Gremium für eine eigene Satzung entscheidet.

Von Irmgard Lorenz

Die Begeisterung über die Novellierung der Bayerischen Bauordnung mit einer Neuregelung von Abstandsflächen war eher verhalten im Kötzer Gemeinderat. Kommunen haben die Möglichkeit, eine eigene Satzung zu erlassen und damit von den Vorgaben der Bayerischen Bauordnung abzuweichen. „Das ist eine Besonderheit“, sagte Bürgermeisterin Sabine Ertle. „Ich sehe nicht so viel Sinn drin“, sagte der Zweite Bürgermeister Reinhard Uhl.

„Unverständlich, was der Gesetzgeber macht“, befand Gemeinderat Norbert Ritter, die Sache werde durch die Novellierung komplizierter anstatt einfacher. Fakt ist, dass der Freistaat die Bayerische Bauordnung geändert hat, um Nachverdichtung zu erleichtern und den Flächenverbrauch zu reduzieren. Der Abstand zum Nachbargrundstück wird in der neugefassten Bayerischen Bauordnung generell auf 40 Prozent der Wandhöhe reduziert (0,4H), auf jeden Fall muss aber wie bisher ein Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden.

In den Ortskernen soll weiterhin gut gebaut werden

Gerade in den Ortskernen sei die gewachsene Bebauung ja ohnehin oft eher eng, sagte Ratsmitglied Michael Mairle und empfahl auch mit Blick auf die allgemein gewünschte Nachverdichtung, die Abstandsflächen so zu gestalten, dass in den Ortskernen weiterhin gut gebaut werden kann. Unterstützung bekam er von Werner Wöhrle, der sich konkret für den Faktor 0,6 aussprach, um die Innenbebauung zu ermöglichen.

Mit dem Hinweis auf sich mit dem Zeitgeschmack verändernde Baukörper – weniger Satteldächer, mehr Flachdächer – plädierte Gemeinderat Michael Seitz dann dafür, mit einer Satzung den Faktor 0,7 vorzugeben, nachdem er zuvor sogar von 0,8 gesprochen hatte. „Wir sollten nach Möglichkeit in der Konstellation bleiben, wie wir es waren“, sagte er. Für seinen Antrag, die Abstandsfläche auf 0,7 festzulegen, stimmte Seitz dann aber alleine.

Dem Antrag von Werner Wöhrle, die Abstandsflächen auf 0,6 zu fixieren, stimmte dann das gesamte Plenum mit Ausnahme von Michael Seitz zu. Das bedeutet, wie es Bürgermeisterin Ertle formulierte: „Bei 0,6 rücken die Häuser ein bisschen zusammen.“ Die Satzung soll in der kommenden Woche bekannt gemacht werden und dann ab dem folgenden Tag gelten.

