vor 4 Min.

Akustische Choreografie von Visionen und Hoffnungen

Das Bayerische Ärzteorchester spielt zugunsten der Kartei der Not im Forum am Hofgarten

Von Helmut Kircher

Ein Sinfoniekonzert von solch großstädtisch anmutenden Ausmaßen personeller wie musikalischer Dimension lässt Bedeutendes erahnen. Nahezu 100 Mediziner auf der Bühne, doch im Saal eine kaum größere Zuhörerzahl, ist eher ein bedenkliches Ungleichgewicht zu dem, was dieses Renommierorchester am Samstag zu bieten hat und wie es geboten wird. Vor allem, wie es die orchestrale Kombination aus Kraft, Volumen und schwerelos guter Laune umzusetzen vermag, ist nicht nur medizinisch gesehen eine sinfonische Seelenbespiegelung, sie ist vor allem eine akustische Choreografie von Visionen, Hoffnungen und Sehnsüchten, wie sie der gemeinsame Nenner des vorgestellten Programms zum Inhalt hat.

Paul Hindemiths „Mathis der Maler“, Johannes Brahms’ 1. Symphonie in c-Moll op. 68 und das sechsminütige, am Anfang zu Gehör gebrachte und von einer Welle des Überschwangs getragene, „Symphonische Präludium“ von … ja von wem eigentlich? Da scheiden sich die musikwissenschaftlichen Geister. Von Anton Bruckner oder Gustav Mahler? Kann aber auch von jemand anderem sein, aus dem engeren Umfeld beider. Letztlich braucht Musik keinen Namen, sie kann Leidensmelodien und Stimmungszauber selbst entfalten.

Anders bei Hindemiths „Mathis der Maler“. Hier sind drei Szenen aus der gleichnamigen Oper zu einer Konzertsuite oder Symphonie vereinigt. Sie stellt ein tönendes Triptychon nach den drei Tafeln des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald dar, mit dem der Komponist den Erfolg seines Lebens erzielte, der, nicht zuletzt, zum Seelenspiegel seiner eigenen Biografie werden sollte. Hindemith war zu einer Art Neoklassik gelangt, zu technischer Meisterschaft, ohne aus den hellen, überirdisch durchsichtigen Klängen seines Opus die kontrapunktische Verarbeitung zu verdrängen. Die verschlungene Melodik der mittelalterlichen Melodie des „Engelkonzerts“ im Kopfsatz, die sich, praktisch als Leitmotiv, durch das gesamte Stück zieht, definiert sich daraus. Beeindruckend die Konzentration, die klangelegante Schreibweise, mit der Erich Polz am Pult, kraftvoll und beweglich an den orchestralen Klangfarben feilt. Wie er die düstere Trauermusik des zweiten Satzes, die „Grablegung“, durchleuchtet und im dritten, der „Versuchung des heiligen Antonius“, in starken Dissonanzballungen die Themenkontraste angeht, wie er in aufgeschäumter Orchesterwucht das machtvolle „Lauda Sion“ in den monumental sieghaften Alleluja-Choral der Blechbläser führt. Ein grandioser Erfolg beim Publikum der Uraufführung 1934 in Berlin unter Wilhelm Furtwängler. Nicht so bei den hasserfüllt nazideutschen Kulturmachthabern, die daraus den „Fall Hindemith“ konstruierten und zum „Fall Furtwängler“ erweiterten.

Johannes Brahms ahnte, dass er in puncto Sinfonik, der orchestralen Königsdisziplin, an Beethovens Maßstäben gemessen würde. Bis zu seinem 43. Lebensjahr litt er deshalb unter dieser Bürde, bevor er sich mit seiner „Ersten“ in die sinfonische Öffentlichkeit wagte. Vieles an seinem sinfonischen Schaffen erinnert zwar an den „Übervater“, doch Brahms entwickelte seinen eigenen Stil: Romantiker im Inhalt, Klassiker in der Form. Geprägt von großer romantischer Geste im fülligen, sinfonischen Klanggewand, ist sein c-Moll-Erstling. Die Akkordschichtungen im Eingangssatz, die Klage, die tiefe Traurigkeit. Die Mittelsätze mit fast kammermusikalisch sublimem Orchesterklang, mit innigem Streichermelos und einer mythenschwangeren Oboenmelodie. Großartig der letzte Satz, gesegnet mit den höchsten Weihen sinfonischer Eitelkeit. Mit einer schlichten Melodie über weichen Streicherakkorden erhebt das Blech seine bergfüllige Alphornstimme, und ein blechgepanzert fulminanter Schluss, der mit emotional überbordender Grandezza, mit makelloser Perfektion und einer Stretta hymnischer Orchesterwucht, zum jubelnden Ende führt.

Themen Folgen