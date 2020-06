12:00 Uhr

Auch das Günzburger Forum leuchtet in der Nacht des Lichts

Das Leipheimer Schloss und das Forum in Günzburg werden am Montag rot beleuchtet.

Die Aktion "Night of the Light" ist ein Ergebnis der Corona-Krise. Das Forum am Hofgarten in Günzburg und das Leipheimer Schloss werden illuminiert. Aber warum?

Das Forum am Hofgarten in Günzburg wird am Montag, 22. Juni, gegen 22 Uhr rot erleuchtet. Anlass ist die bundesweite „Night of Light“ (Nacht des Lichts).

„Mit der Aktion soll auf die aktuelle Lage der gesamten Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht werden“, sagt Christian Nittka vom Unternehmen „Das Lichttechnikhaus“. Die Günzburger Firma, die Leuchtmittel vertreibt, ist auf die Stadt zugegangen und hat das Forum als größte Spielstätte im Landkreis für die Aktion angefragt. Nittka wird das Haus gegen 22 Uhr von außen für eine Stunde illuminieren.

Veranstaltungsstätten bleiben geschlossen

Rainer Kurz und Raffael Rösner, Veranstaltungstechniker im Forum, sorgen für die Innenbeleuchtung. Das Gebäude selbst bleibt geschlossen, die Illumination können die Bürger vom Lannionplatz aus bestaunen.

Coronabedingt wurden im März Spiel- und Veranstaltungsstätten geschlossen; bis Ende Oktober sind Großveranstaltungen untersagt. Die Auswirkungen auf die Branche sind immens. Noch ist nicht absehbar, wann und unter welchen Bedingungen eine Rückkehr zum Normalbetrieb möglich sein wird. Mit der „Night of Light“ soll die Situation der Spielstätten ins Bewusstsein gerückt und ein Zeichen der Hoffnung gegeben werden.

Das Forum am Hofgarten in Günzburg wird nicht das einzige illuminierte Gebäude bleiben. René Brenner von der Veranstaltungstechnik Sound Solution (Bibertal) hat angekündigt, in Leipheim das Schloss rot beleuchten zu wollen: ebenfalls kommenden Montag, ab 22 Uhr – und ungefähr zwei Stunden lang. Eine Demonstration ohne Menschen, die buchstäblich ein Licht auf die Situation der Veranstaltungsbranche wirft. (zg)