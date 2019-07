vor 27 Min.

Aus Burgauer Sportlounge wird Gantze Gesundheitssport

Ab 1. August hat das bekannte Fitnessstudio an der Stadtstraße in Burgau einen neuen Besitzer. Was sich dadurch ändert und was er in den Räumen plant.

Von Peter Wieser

„Markus und Robert verabschieden sich von der Sportlounge mit einem Dankeschön für die vergangenen sechs Jahre.“ So steht es auf der Internetseite der Burgauer Sportlounge an der Stadtstraße 26. Seit 2013 hat Robert Manhardt das Fitnessstudio zusammen mit Studioleiter Markus Butz erfolgreich betrieben. Letzterer möchte sich neu orientieren. Bei Robert Manhardt sieht es so aus: „Wir haben sechs Jahre einen Riesenspaß gehabt.“

Die Sportlounge habe er damals aus seinem Hobby heraus – trainiert habe er schon immer – verwirklicht. Seit er wieder in Burgau lebe, versuche er, die Innenstadt zu beleben. Zu übersehen ist das nicht: Unter seiner Ägide entsteht derzeit im Herzen der Markgrafenstadt mit dem neuen Stadthaus und dem neuen Burgau-Hotel Sonnenhof ein Ensemble mit Büros, Praxen, Wohnungen, Gastronomie und Ladenflächen. In das ehemalige VR-Bank-Gebäude am Kirchplatz, das er erworben hat, zieht Henry’s Coffee. Es gebe viele andere Dinge, auf die er sich konzentrieren müsse, erklärt Manhardt, betont aber: „Es wird hier nichts geschlossen, es wird etwas weitergeführt.“

Schon vor acht Jahren hatten sie ein gemeinsames Projekt

Für die Stadt Burgau sei es sehr wichtig, dass in der Innenstadt etwas bleibe und nicht aufgegeben werde, sagt auch Bürgermeister Konrad Barm. Zum 1. August wird Ronny Gantze, der das Gebäude von Robert Manhardt gekauft hat, das Fitnessstudio weiterführen. Bereits vor acht Jahren haben Manhardt und Gantze ein gemeinsames Projekt verwirklicht und stehen seither miteinander in Verbindung.

Der in Mertingen lebende Ergotherapeut, der bereits in Wertingen ein Trainings- und Gesundheitszentrum betreibt, betont gegenüber unserer Zeitung: „Es wird nichts verändert, sondern ergänzt. Wir integrieren den Gesundheitssport mit fachlicher therapeutischer Betreuung, medizinischem Know-how und modernsten Trainingsgeräten.“ Das werde praktisch eins zu eins wie in Wertingen sein, nur eben zusammen mit dem bereits in Burgau bestehenden ein noch größeres Angebot. Zu dem Kraft-Ausdauertraining sollen unter anderem ein Beweglichkeitskonzept mit Beweglichkeitstraining, Lichttherapie wie auch Massageliegen hinzukommen. Neu wird auch ein sogenannter Ice-Room sein.

Tag der offenen Tür zur Neueröffnung

Am 1. August soll die Übergabe erfolgen. Zum Marktsonntag am 29. September ist zur offiziellen Neueröffnung ein Tag der offenen Tür vorgesehen. Während der Umbauphase im August soll größtenteils weitertrainiert werden können.

Robert Manhardt und Markus Butz sehen es so: „Wir haben das Ganze gut gemacht und es war eine coole Zeit. Ronny Gantze wird es noch besser machen.“

