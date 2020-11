20:00 Uhr

Ausgetanzt für einen Monat im Landkreis Günzburg

Plus Die Inhaber von Ballett- und Tanzschulen im Landkreis sind frustriert darüber, dass sie wieder schließen müssen. Eine Anbieterin findet das sogar „skandalös“.

Von Sandra Kraus

Mit einem vorerst letzten Training am Freitagabend ist die Günzburger Ballettschule Kircher-Wagner in die staatlich angeordnete Zwangspause gegangen. Im Zuge des zweiten Lockdowns, der vom 2. bis 30. November gilt, müssen auch die Tanzschulen schließen. Anja Kircher-Wagner findet: „Man sieht es ein, solange es sinnvoll ist. Natürlich mache ich mir Gedanken. Es trifft die Kulturschaffenden, darunter viele Selbstständige, die Fitnessbranche, die Gastronomie. Ist es vielleicht für die Regierung einfacher die Kleineren zu schließen und nicht die ganz Großen? Ich weiß es nicht“, sagt sie.

Natürlich sei es einfach nur frustrierend, wenn aus der einen Woche Herbstferien plötzlich vier Wochen werden. Gerade dann, wenn die Tänzerinnen endlich wieder genug Kraft aufgebaut hätten, müssen sie wieder pausieren. Bis zuletzt hatten Eltern und Elevinnen die Hoffnung gehegt, dass auch im November getanzt werden könne.

Kein einziges positives Testergebnis

Wirklich gut ist für Kircher-Wagner, dass während der vergangenen Monate kein positiver Fall in der Ballettschule Kircher-Wagner aufgetreten sei. „Quarantänefälle und Verdachtsmomente ja, aber kein einziger positiver Test. Ich hoffe, dass der November-Lockdown etwas bewirkt, es keinen weiteren geben muss und wir im Dezember wieder tanzen dürfen. Tanzen ist ein Gemeinschaftserlebnis, aber es funktioniert auch mit dem Hygienekonzept, das haben wir den Sommer über bewiesen“, betont Kircher-Wagner. Sie ist im Gegensatz zu manchen Opern-Balletttänzerinnen, zu denen sie noch Kontakt hält, finanziell in einer sichereren Position, auch wenn gegenüber sonst nur eine kleine Anfangsklasse Anfang Oktober im Ballettsaal an der Stange stand. Viele Familien wären einfach vorsichtig gewesen. Spannend sei auch, wo und wie die von der Kanzlerin versprochenen schnellen Hilfen zu beantragen seien.

Ihr virtuelles und im ersten Lockdown erprobtes Tanz-Wohnzimmer wird die Günzburger Tanzschule Panorama wieder öffnen. Mit „schon deprimiert“ beschreiben Inga und Sven Trösch ihre Gefühlslage. Hygienemaßnahmen wurden ergriffen und es wurde investiert – auch in einen Luftreiniger mit Hocheffizienzfilter für den Tanzsaal. Das sei letztlich für die Katz gewesen. Jeder habe sich an die Regeln gehalten, gerade die Jugendlichen seien vorbildlich gewesen. „Die ziehen das durch mit der Maske und dem Abstand, um wenigstens ein normales Leben mit Schule haben zu können“, sagt Inga Trösch.

Trübsal statt Jubiläum

Eigentlich hätte im Herbst die Tanzschule ihr 15-Jähriges feiern können. Stattdessen ein leerer Tanzsaal und ein Winter ohne Bälle.

Schon jetzt fehlen die Einnahmen aus den Tanzkursen für Brautpaare, denn diesen Sommer wurde fast nicht geheiratet, jetzt im Herbst beginnen keine Tanzkurse mit den Schulen. „Wechselnde Tanzpartner, die Tanzabende, alles was so einen Schul-Tanzkurs ausmacht war mit dem Hygienekonzept nicht vereinbar“, erklärt Sven Trösch. „Eigentlich konnte uns als Tanzschule nichts Schlimmeres passieren, als dieser zweite Lockdown. Und das trifft die komplette Freizeitbranche. Wir hatten bei uns keinen positiven Fall. Schließen müssen wir trotzdem.“ Mit Live-Streams und Mediathek-Inhalten soll der Kontakt zu den Tanzbegeisterten, die Jüngsten sind drei Jahre alt, aufrecht erhalten werden.

Klare Worte findet auch Sylke Damerau, die in ihrem Tanzforum Damerau in Krumbach Ballett, Hip Hop, Modern, Spitzentanz, Show- und Jazz-Dance anbietet. „Das ist kein Lockdown light, wie Herr Söder meint, sondern ein Lockdown. Komplett wie im Frühjahr. Und das in einer Branche, in der man keine großartigen Rücklagen bilden kann. Ich habe in den 35 Jahren seit Bestehen der Tanzschule noch nie so eine Einnahmeneinbuße hinnehmen müssen.“

Entscheidungen über die Köpfe der Betroffenen hinweg

Obwohl das Hygienekonzept eingehalten worden und kein einziger Fall aufgetreten sei, werde man jetzt abgestraft. „Für die Politik ist der Freizeitbereich eine Virenschleuder, da sage ich ganz klar, wir sind es nicht!“, so Damerau. „Einzelne Unternehmen jetzt in den Ruin zu treiben, ist unlogisch. Ich fühle mich von der Politik nicht abgeholt, wenn über unsere Köpfe Generalschließungen angeordnet werden in Bereichen, die vermeintliche Treiber sind.“ Man habe viel investiert seit März/April. Am Anfang in Technik und Verträge, um die Klassen online unterrichten zu können, dann in Hygienemaßnahmen.

„Traurige und enttäuschte Kindergesichter schauten mich an, als ich in den vergangenen Tagen in den Klassen vom Lockdown sprach. Tanzen ist doch Bewegungsfreude, Abschalten vom Alltag und dem Virus. Alle haben sich vorbildlich verhalten, jetzt ist wieder Schluss. Skandalös!“ Damerau wünscht sich, dass viele vor Gericht ziehen. Ihre Bitte an die Politiker: „Lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Ganz klar, wir müssen vorsichtig sein, Maske tragen, Abstand halten, Hygiene einhalten, denn wir werden das Virus nicht mehr los. 14 Tage zu wegen einer Quarantäne, das kriegen wir hin, aber jetzt aus dem Nichts einen Monat schließen? Ich finde dieser Ansatz ist falsch, das ist Hilflosigkeitspolitik.“

