vor 39 Min.

Ausgezeichnete Seepferdchen

Ministerium würdigt Schulen aus Region

Tausende Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Schuljahr ihre Fähigkeiten im Schwimmabzeichen-Wettbewerb „Mit Sicherheit mehr Wasserspaß!“ unter Beweis gestellt und Schwimmabzeichen vom Seepferdchen über Bronze, Silber und Gold erworben. 66 Schulen im Freistaat können sich nun über eine Prämie von 300 bis 500 Euro für besonders herausragende Wettbewerbsleistungen ihrer Schülerinnen und Schüler freuen. Dazu zählen auch zwei Schulen aus dem Landkreis Günzburg – nämlich die Hans-Maier-Realschule in Ichenhausen und die Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen.

Kultusminister Michael Piazolo betont: „Ich freue mich, dass so viele motivierte Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern am Schwimmabzeichen-Wettbewerb teilgenommen haben. Denn mir ist es sehr wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen zu sicheren Schwimmern werden. Dabei ziehen wir alle an einem Strang – Eltern, Schulen, Wasserrettungsorganisationen und Schwimmvereine.“

Den ausgezeichneten Schulen gratuliert der Minister: „Das Motto ‚Mit Sicherheit mehr Wasserspaß!‘ haben unsere Kinder und Jugendlichen mit Erwerb des Abzeichens verinnerlicht. Ob Seepferdchen oder Schwimmabzeichen in Gold: Herzlichen Glückwunsch zu dieser außerordentlichen Leistung!“

Die Vermittlung von Schwimmfähigkeit sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Schulen leisteten hier einen wichtigen Beitrag. So ist in Bayern der Schwimmunterricht in allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen fester Bestandteil des Sportunterrichts. Der Schwimmunterricht an bayerischen Schulen zielt darauf ab, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wie sie sich sicher im Wasser bewegen und auch im Notfall anderen helfen können.

Dazu gehören neben verschiedenen Schwimmtechniken auch elementare Bade-, Sicherheits- und Hygieneregeln und grundlegende Fertigkeiten der Selbst- beziehungsweise Fremdrettung aus dem Bereich des Rettungsschwimmens. Der Schwimmabzeichen-Wettbewerb „Mit Sicherheit mehr Wasserspaß!“ ist eine gemeinsame Initiative des Kultusministeriums, des Schwimmverbands, der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes und des Landesverbands Bayern der Deutschen Lebens-Rettungs- Gesellschaft (DLRG).

Der Wettbewerb richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler aller allgemeinbildenden Schularten bis Jahrgangsstufe zehn.

Die Schwimmabzeichen können sowohl in der Schule als auch in der Freizeit, also in Schwimmvereinen und Ortsgruppen der Wasserwacht und der DLRG, abgenommen werden, wie das Kultusministerium mitteilte. (zg)