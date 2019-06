Buntmacher bringen noch mehr Abwechslung

Wie kommt Hermann Schiele, Fluglehrer im Luftsportverein Günzburg, zum größten Luftfahrtfest der Welt? Mit dem selbst gebauten Flugzeug. Am Freitag ging’s los.

Günzburg

Wie Elektro-mobil ist der Landkreis Günzburg?

Plus Behörden und Verwaltungen setzen immer mehr auf alternative Antriebe. In Privathaushalten sind die Stromautos allerdings noch rar. Dabei ist das Netz an Ladesäulen im Landkreis schon ziemlich dicht.