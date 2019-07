vor 56 Min.

Die Regenjacken der GZ-Leser blieben im Bus

Was die 200 Teilnehmer bei unserer Fahrt in den Europa-Park erlebt haben

Die beste Nachricht gleich vorneweg: Die mitgebrachten Regenponchos, Schirme und Allwetterjacken konnten alle im Omnibus bleiben. Denn entgegen aller Wettervorhersagen blieb es im Europapark trocken und die knapp 200 Teilnehmer der Leserreise genossen je nach Gusto rasante oder doch eher gemütliche Stunden im Park.

Netter Nebeneffekt der schlechten Wetterprognose war, dass sich für einen Juli-Sonntag relativ wenig Tagesbesucher auf den Weg nach Rust gemacht hatten und somit die ganz langen Warteschlangen an Achterbahnen und Lokalen ausblieben. Rund 125 der reiselustigen Zeitungsleser, die von Kooperationspartner Dirr-Reisen in drei Omnibussen perfekt chauffiert und umsorgt wurden, hatten auch das Ticket für die Live-Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ gebucht und ihre Lieben daheim zum Fernsehschauen verpflichtet. „Wir kommen im Fernsehen!“, war die Ansage. Und tatsächlich schwenkte die eine oder andere Fernsehkamera über die GZ-Leser und auch Moderator Stefan Mross zeigte sich wie gewohnt als Star zum Anfassen.

Besonders viel Applaus in der Sendung bekamen die Gäste Beatrice Egli, die Schürzenjäger, Geri der Klostertaler und das Schlager-Duo Anita und Alexandra Hofmann. Und Augenzeuge eines gültigen Guinness-Weltrekords wurde man auch noch. Spätestens ab Mittag waren dann alle Gäste im Europapark und lernten ein Europa der kurzen Wege kennen. Mal eben von Russland, über Skandinavien nach Österreich und in die Schweiz spazieren, das geht eben nur im Europapark. Zur Rückfahrt wurden die Leser noch am Bus von Dirr-Reisen mit Sekt und in Leipheim mit frischgebackenem Nusszopf überrascht. Ein letzter Blick galt dem gigantisch hohen Silverstar, ehe es fast staufrei zurück nach Hause ging. (sawa)

