vor 18 Min.

Ein Quartiersgarten und Spielplatz für Ichenhauser Innenstadt

Ichenhausen will im eng bebauten Stadtkern neue Lebensqualität für die Bürger schaffen. Was geplant ist.

Von Irmgard Lorenz

Kleine dicht aneinander gebaute Häuser, mit Schuppen und anderen Nebengebäuden zugestellte Hinterhöfe, wenig Grün- und Freiflächen – Wohnqualität sieht anders aus. Im Quartier 5 zwischen Vorderer und Hinterer Ostergasse, Ludwigstraße und Annastraße in Ichenhausen treibt die Stadt Ichenhausen deshalb eine schrittweise Umgestaltung an. Neue Projekte sind dazu ein Spielplatz und ein Quartiersgarten. Der Bauausschuss hat in nichtöffentlicher Sitzung den Planungsauftrag dazu vergeben.

In der nordöstlichen Ecke des Quartiers sind in den vergangenen Jahren nach und nach vier kleine Gebäude abgebrochen worden. Im Einmündungsbereich der Hinteren Ostergasse in die Annastraße hat die Stadt so etwa 325 Quadratmeter Fläche für einen Spielplatz geschaffen. Eine weitere freie Fläche, etwa 450 Quadratmeter groß, soll zum Quartiersgarten werden. Diese Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier“ mit 90 Prozent der förderfähigen Kosten durch die Regierung von Schwaben bezuschusst, 235000 Euro hat die Bezirksregierung in Aussicht gestellt.

Alle Altersgruppen sollen angesprochen werden

Mit dem Spielplatz und dem Quartiersgarten will die Stadt Ichenhausen alle Altersgruppen ansprechen und die Anlagen so gestalten, dass „ein möglichst hoher Identifikationsgrad der Bewohner unterschiedlicher Ethnien aus dem Altstadtgebiet erreicht wird“, wie es im Leistungsbild heißt, das den Planungsbüros vorgelegt worden ist. Fünf Angebote sind bei der Stadt eingegangen, zwei Büros waren eingeladen, sich in öffentlicher Sitzung dem Bauausschuss vorzustellen: Das Münchner Studio B Landschaftsarchitektur von Elke Berger hat den Planungsauftrag bekommen.

Die Abstimmung in nichtöffentlicher Sitzung sei knapp ausgefallen, sagte Bürgermeister Robert Strobel auf Anfrage der Günzburger Zeitung. Von beiden Büros und deren Referenzprojekten habe man im Bauausschuss einen sehr guten Eindruck gehabt, aber mit ihrer großen Erfahrung im Bereich Bürgerbeteiligung habe letztlich Elke Berger vom Münchner Studio B den Zuschlag bekommen.

"Sehr angetan von vielen schmucken Häusern"

Die Landschaftsarchitektin hatte sich nach eigener Aussage am Tag der Bauausschusssitzung in Ichenhausen umgeschaut. „Ich war sehr angetan“, sagte sie und sprach von „vielen schmucken Häusern“. Sie und ihr aus vier festen und vier freien Mitarbeitern bestehendes Team legen großen Wert darauf, Geschichte und Entwicklung der Stadt, die Bevölkerung und deren Wünsche und Bedürfnisse sowie das soziale Leben zur Grundlage ihrer Planungen zu machen. „Wir arbeiten immer mit dem, was da ist“, sagte Elke Berger und sprach vom „Genius loci“. Das bedeutet übersetzt „der Geist des Ortes“, in der römischen Mythologie war damit ein Schutzgeist gemeint. Bergers Studio B, das für die Ingolstädter „DonauWurm“ den Deutschen Spielraum-Preis 2017 bekommen hat, befasst sich auch mit der Neugestaltung des Donauufers in Lauingen.

Für Ichenhausen sprach Berger von „zwei sehr kleinen Flächen“, aber einem „Riesenspektrum“, das dort möglich sei. Jetzt gehe es darum, Wünsche und Ideen der Bewohner zu erkunden und Kontakte zu denen zu knüpfen, die sich schon Gedanken über eine Umgestaltung gemacht haben. Generell sei es ihr wichtig, die Bürger „in das Projekt einzubinden“, sagte Berger, es seiauch durchaus denkbar, dass Bürger bei einzelnen Aktionen tatkräftig mitarbeiten und mitgestalten an ihrem Quartiersgarten und ihrem Spielplatz.

Lesen Sie auch:

Schwere Zeiten für die Innenstädte – und doch gibt es Chancen

Themen Folgen