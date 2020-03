vor 35 Min.

Ettenbeurer Straße in Ichenhausen wird erneuert

Die Ettenbeurer Straße in Ichenhausen ist in keinem guten Zustand. Deshalb soll noch heuer in einem ersten Bauabschnitt mit der Sanierung begonnen werden.

Welche Bauabschnitte in Ichenhausen vorgesehen sind und wie der Zeitplan aussieht.

Von Walter Kaiser

Die Ettenbeurer Straße in Ichenhausen ist – zurückhaltend formuliert – nicht in bestem Zustand. Deshalb soll sie in zwei Bauabschnitten rundum saniert und neu gestaltet werden. Einzelheiten erläuterte im Stadtrat Diplom-Ingenieur Bernhard Betzl vom Krumbacher Büro Kling Consult, das von der Stadt mit der Planung beauftragt worden ist. Mitte März sollen die Anwohner der Straße bei einer Versammlung über letzte Details informiert werden, kündigte Bürgermeister Robert Strobel an.

Der Straßenbelag ist in einem schlechten Zustand, Gehwege sind vielfach eng und nicht immer von der Straße abgegrenzt, Parkplätze sind so schmal, dass Autos in die Fahrbahn ragen, und mancher Kreuzungsbereich ist unübersichtlich, was der Verkehrssicherheit nicht eben förderlich ist. Zudem sind Wasserleitungen, Abwasserkanäle und Hausanschlüsse in Teilbereichen der Ettenbeurer Straße sanierungsbedürftig.

Knackpunkt sind die schmalen Parkplätze vor der Raiffeisenbank

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt das Büro Kling Consult mit einer Neuplanung beauftragt. Im Stadtrat hatte Bernhard Betzl die momentane Vorplanung erläutert, weitere Details müssen im Laufe des Verfahrens noch abgeklärt werden.

Zunächst soll die Straße von der Einmündung in die Günzburger Straße bis zum Bereich Friedenstraße/St.-Ulrich-Straße saniert werden. Einer der Knackpunkte sind die derzeitigen Parkplätze vor der Raiffeisenbank gegenüber der evangelischen Kirche. Sie sind so schmal, dass Autos in Teilen auf der Fahrbahn stehen. Diese Stellplätze sollen künftig aus Gründen der Verkehrssicherheit entfallen – auch wenn sich die Verantwortlichen der Raiba eine andere Lösung hätten vorstellen können.

Ziel sei es gleichwohl, so Betzl, entlang der Straße möglichst viele Parkplätze zu schaffen. Vor dem Feuerwehrgebäude hatte der Planer sechs Stellplätze vorgesehen. Auf Antrag von Stadtrat Georg Abt wurde die Zahl auf vier reduziert - nicht zuletzt zum Schutz der dort stehenden alten Linde und der begrünten Böschung.

An der Aberthamer Straße soll Sicherheit für Fußgänger verbessert werden

Verkehrssicherer sollen die Kreuzungsbereiche bei der Raiffeisenbank und der evangelischen Kirche sowie an der Aberthamer Straße gestaltet werden.

Bei der Kirche durch einen geänderten Straßenradius und einen neuen Fußgängerüberweg. Die momentane Planung möge in diesem Bereich noch einmal auf Verbesserungen abgeklopft werden, wünschten Stadträtin Gabriele Walter und Stadtrat Reinhold Lindner. An der Aberthamer Straße soll die Sicherheit vor allem für Fußgänger durch die Anlage kleiner Grünflächen verbessert werden.

Der Stadtrat hat das Büro Kling Consult einstimmig mit der weiteren Planung beauftragt. Stand heute soll der erste Bauabschnitt bis spätestens Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Der zweite Bauabschnitt könnte Ende 2021 fertiggestellt sein.

Näheres sollen die Anwohner bei einer Info-Veranstaltung Mitte dieses Monats erfahren.

Themen folgen