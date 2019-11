09.11.2019

Großeinsatz der Polizei

Drogenhandel: Neun Objekte durchsucht

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat seit Sommer 2018 ein Ermittlungsverfahren gegen einen 35-jährigen Neu-Ulmer wegen des Verdachts des Handels mit Amphetamin im Kilogrammbereich geführt. Nun fanden mehrere Durchsuchungen im Großraum Neu-Ulm/Ulm sowie in Illertissen und Dillingen statt, meldete die Polizei am Freitag.

Der 35-Jährige verbüßt derzeit wegen einer anderen Straftat eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Umfangreiche Ermittlungen führten zur Identifizierung einer Gruppe von Rauschgiftabnehmern, die zum Teil selbst mit Rauschgift Handel trieben. Am Donnerstag wurden zeitgleich neun Objekte im Großraum Neu-Ulm/Ulm sowie in Illertissen und Dillingen durchsucht. Bei dem Polizeieinsatz konnten insgesamt knapp 330 Gramm Marihuana, mehrere Gramm Kokain und unter anderem auch drei verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz sichergestellt werden. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen waren Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm, der Kriminalpolizei Ulm, der Polizeiinspektion Neu-Ulm und Dillingen, des Operativen Ergänzungsdienstes Neu-Ulm, des Landeskriminalamtes Bayern sowie mehrere Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Memmingen beteiligt.

Alle angetroffenen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, berichten die Beamten. (zg)