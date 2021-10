Günzburg

vor 20 Min.

Nach Corona-Pause: Sonderausstellung im Heimatmuseum Günzburg

Plus Skulpturen und Landschaftsgemälde von Natalie von Wolff und Hermann Terstegen werden im Heimatmuseum gezeigt. Die beiden kamen einst nicht freiwillig nach Günzburg.

Von Walter Kaiser

Quälend lange eineinhalb Jahre waren öffentlich wirksame Aktivitäten im Günzburger Heimatmuseum auf Eis gelegt. Geschuldet war das – wie so vieles – der Corona-Pandemie. Nun, im Zeichen der Lockerungen, ist am Sonntagnachmittag im Museum eine Sonderausstellung mit dem Titel „Stimmungen“ eröffnet worden. Gewidmet ist die Werkschau einer Künstlerin und einem Künstler, die manches eint. Beide sind weitgehend vergessen, beide waren von den Nationalsozialisten nicht gelitten, beide haben etliche Jahre, fernab der eigentlichen Heimat, in Günzburg gelebt und gewirkt. Und beide – Natalie von Wolff wie Hermann Terstegen – haben mit ihren Skulpturen und Landschaftsgemälden Stimmungen erzeugt, die Interessierte noch bis 19. Dezember im Günzburger Heimatmuseum in sich aufnehmen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .