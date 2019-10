vor 20 Min.

Günzburg hat den Klassenerhalt wieder fest im Blick

Wie der FC Günzburg im Kellerduell gegen Holzkirchen seinen dritten Saisonerfolg erreicht.

Von Uli Anhofer

Mit seinem dritten Saisonsieg hat Fußball-Bezirksligist FC Günzburg den Anschluss ans hintere Mittelfeld der Tabelle gehalten. Im Kellerduell mit dem SV Holzkirchen gewannen die Kreisstädter 2:1. Günzburgs sportlicher Leiter Steffen Hasenfus sagte anschließend: „Der Sieg war hochverdient. Wir waren über die gesamte Partie gesehen, die bessere Mannschaft.“

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und erspielten sich einige Gelegenheiten. Doch entweder war das Visier nicht richtig eingestellt, Holzkirchens Torwart Sabahudin Cama war auf dem Posten oder die Querlatte verhinderte nach einem Schuss von Spielertrainer Christoph Bronnhuber die Günzburger Führung. Bis zur Pause gelang den Gästen keine nennenswerte Offensivaktion.

Lamatsch wird gefoult und verwandelt selbst

Auch im zweiten Abschnitt diktierten die Günzburger das Geschehen. Maximilian Lamatsch tankte sich in der 62. Minute bis in den Strafraum der Gäste durch. Dort konnte der ehemalige Landesligaspieler nur mit einem Foul gestoppt werden. Es gab Elfmeter – „berechtigt“, wie Hasenfus die Szene kommentierte. Lamatsch, der beim FCG auch als Co-Trainer agiert, übernahm selber die Verantwortung. Der Offensivmann legte sich den Ball zurecht und verwandelte sicher.

Der Holzkircher Danny Draxler sah für das Foul an Lamatsch die gelbe Karte. Nur wenige Minuten später foulte Draxler erneut. Schiedsrichter Fabian Hegener blieb nichts anderes übrig, als dem Gästespieler gelb-rot zu zeigen. In der 67. Minute leistete Armin Rau seinem Mitspieler Draxler unter der Dusche Gesellschaft. Auch er sah wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte.

Benke trifft zum Sieg

Doch wer jetzt glaubte, die Günzburger hätten den Sieg sicher in der Tasche und würden mit zwei Mann mehr auf dem Platz den Sack zumachen, sah sich getäuscht. Nach mehreren Aussetzern in der FCG-Abwehr kam Matthias Eichberger an den Ball und traf in der 73. Minute zum 1:1. Jetzt waren die Kreisstädter wieder wachgerüttelt, erspielten sich die größeren Spielanteile. In der 81. Minute markierte der eingewechselte Steffen Benke den erneuten Führungstreffer. Die Flanke zu diesem Treffer hatte Christoph Wachs geschlagen.

Insgesamt drei Feldverweise

Mit neun Mann konnten die Gäste die Günzburger Führung nicht mehr in Gefahr bringen. Zwar sah FCG-Innenverteidiger Daniel Nolde auch noch gelb-rot, da lief aber bereits die Nachspielzeit.

Hasenfus bemerkte, der Sieg sei sowohl mit Blick auf die Tabelle als auch für die Moral eminent wichtig gewesen.