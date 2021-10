Der Star muss die Mannschaft des VfL Günzburg sein

Der erste Sieg in dieser Drittliga-Saison ist endlich geschafft. Worauf die Handballer des VfL Günzburg nun ihre Hoffnung auf den ersten Auswärtserfolg gründen.

Selbst Armin Spengler kann sich nicht erinnern, ob es ein Handball-Duell zwischen dem TV Willstätt und dem VfL Günzburg schon einmal gegeben hat. An diesem Samstag, 30. Oktober, ist es so weit: Ab 20 Uhr treten die Weinroten zum Drittliga-Spiel im malerischen Südbaden an.

Die große Zeit des TV Willstätt begann 1999

Die Hochzeiten beider Vereine liegen in unterschiedlichen Zeitabschnitten der Handball-Geschichte. Als der VfL noch Bundesligist war, spielten aus dem Ortenau-Kreis Schutterwald und vor allem Hofweier die erste und zweite Geige in der hoch geachteten Handball-Region rechts von Straßburg. Die große Willstätter Zeit begann später, präzise: 1999, als das Team in die Erste Liga aufstieg. Nachdem der ewige Konkurrent TuS Schutterwald abgestiegen war, bündelten die damaligen Macher die Kräfte zur SG Willstätt-Schutterwald. 2003 folgte dann deren Abstieg. Aktuell spielen die Schützlinge von Trainer Ole Andersen als TV Willstätt im Tabellen-Mittelfeld der 3. Liga.

Gastgeber pflegen einen Heimkomplex

Die Favoritenrolle für die Begegnung mit dem Kellerkind aus Bayerisch Schwaben ergibt sich allein schon daraus. Allerdings pflegen die Südbadener einen kernigen Heimkomplex. Während der TV eine ausgezeichnete 8:2-Punkte-Auswärtsbilanz aufweist, gelang in der heimischen Hanauerlandhalle bislang kein einziger Punktgewinn. Das weckt bei den Fans Begehrlichkeiten und erzeugt ordentlich Druck. Diesmal soll dem begeisterungsfähigen Willstätter Publikum nämlich endlich der erste Heimsieg präsentiert werden.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg Samstag, 30. Oktober 2021, 20 Uhr Hanauerlandhalle Willstätt

TV Plochingen – VfL Günzburg Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr Schafhausäckerhalle Plochingen

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – VfL Pfullingen Samstag, 27. November 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg Samstag, 4. Dezember 2021, 19.30 Uhr Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Ob das den Auswärts-Tanz für die Günzburger leichter macht? Die Hoffnung auf die ersten Auswärts-Punkte für das Team von Trainer Gábor Czakó nährt wohl vor allem das noch frische Erlebnis des ersten Saisonsieges. Bei den Weinroten war die Erleichterung nach dem Heimerfolg gegen den TSV Blaustein riesengroß und natürlich wurde der Triumph auch ordentlich gefeiert. Der Höhenrausch wich aber in der Trainingswoche schnell voller Konzentration. Alle Beteiligten wissen: Personell ist nach dem zusätzlichen Ausfall von Pascal Buck alles noch einmal schwieriger geworden. Erneut werden Teamgeist und Kampfeslust über die Erfolgsaussichten entscheiden und natürlich, wie gut das von Czakó vorgegebene taktische Konzept gegen geballten südbadischen Widerstand umgesetzt wird.

Team ist top besetzt

Die Willstätter sind auf jeder Position top besetzt. Die meisten Treffer erzielte bislang Alexander Velz, der 50 Tore warf. Er überzeugt zusätzlich als Anspieler. In Günzburg kennt man noch Ioannis Fraggis aus den Bayernliga-Begegnungen gegen den HSC Bad Neustadt, wo der Grieche auf Rechtsaußen eine herausragende Rolle spielte. Mit Daniel Schliedermann befindet sich außerdem ein Spieler aus der Region beim Konkurrenten. Er erlernte sein Handball-Einmaleins bei der TSG Ehingen, ehe er als Bundesligaprofi unterwegs war.

Den Grundstein zum jüngsten, phänomenalen 39:26 beim TV Plochingen aber legte für die Willstätter ihr bärenstarker Torwart Maxime Duchene. Wer das Torwart-Duell gewinnt, hat den Gegenstoß-Vorteil. Das wissen freilich auch die VfL-Keeper.

Mit dem Bus nach Willstätt

Für Günzburger Fans besteht Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de) entgegen. Abfahrt ist am 30. Oktober 2021 um 15 Uhr vor der Sporthalle in Günzburg. (AZ)