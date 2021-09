Der Traum vom Auftaktsieg platzt für den VfL Günzburg

Rote Karte gegen Michael Jahn durchkreuzt den Spielplan des VfL Günzburg. Am Ende der Partie in Pfullingen steht eine Niederlage, die sich zu deutlich anfühlt.

Am Ende des Drittliga-Auftaktspiels mussten die Handballer des VfL Günzburg anerkennen, dass der VfL Pfullingen einfach besser war. Das 26:34 (13:17) empfanden die Gäste um ihren diesmal besten Spieler, Kreisläufer Daniel Jäger, dennoch als zu deutlich. Mut für die nächsten Aufgaben in dieser überaus stark besetzten Staffel G macht ihnen vor allem, dass sie „ein-, zweimal die Chance hatten, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen“, wie Co-Trainer Sandro Jooß nach dem Einstand in die Saison 2021/22 ausführte.

Böse Überraschung für den VfL Günzburg

Schon der Start in die Partie hielt eine böse Überraschung bereit. Sergi Alá Sánchez konnte die Weinroten noch in Führung bringen, direkt in der nächsten Aktion aber schaffte es die Günzburger Abwehr nicht, den agilen und durchschlagskräftigen Rückraum-Mitte der Pfullinger aufzuhalten. Michael Jahn versuchte noch, dessen unvermeidbaren Wurf zu blocken. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den beiden Spielern und nach einer sehr kurzen Beratung waren sich die Schiedsrichter Ramesh und Suresh Thiyagarajah einig, den Günzburger dafür direkt mit Rot vom Feld zu schicken. Nach 100 Sekunden war der Spielplan des Günzburger Trainerteams hinfällig.

Nach einer kurzen Phase der Verunsicherung und dem ersten Zwei-Tore-Rückstand (7.) starteten die Weinroten dennoch in ihre stärkste Phase des Spiels. Nach einer Viertelstunde hatten sie sich ihrerseits eine 8:6-Führung herausgespielt. Dass es die klarste in dieser Begegnung bleiben sollte, war hier noch nicht absehbar, denn vor 550 Fans schien sich ein Duell auf Augenhöhe abzuzeichnen.

Leichte Fehler

Zu viele leichte Fehler führten in der Folge allerdings zu einer nicht kompensierbaren Zahl an einfachen Toren der Pfullinger. Günzburgs Torwart Patrick Bieber sah sich ein paarmal allein gelassen. Auch in den folgenden Angriffen ließen die Gastgeber ihr hohes Niveau erkennen. Die Günzburger dagegen mussten für jedes Tor extrem kämpfen. Besonders schmerzhaft aus Sicht der Gäste war in dieser Phase, dass eine Reihe an Gegenstößen nicht effektiv verwertet wurde. Dennoch blieb die Mannschaft von Chefcoach Gábor Czakó bis zum Halbzeitpfiff absolut in Schlagweite.

Die Pause nutze das Trainergespann zur Feinjustierung. Schon in der ersten Halbzeit war lediglich die höhere Quote bei den technischen Fehlern ausschlaggebend gewesen. Somit war der Plan für die zweiten 30 Minuten eigentlich klar vorgegeben. Dann aber spielten zunächst einmal die Gastgeber ihre individuelle Stärke nahe an der Perfektion gegen aufopferungsvoll kämpfende Günzburger aus. Ihre Führung betrug in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn bis zu sechs Tore.

Lesen Sie dazu auch

Daniel Jäger und David Pfetsch stark

Jetzt allerdings rissen vor allem Kreisläufer Daniel Jäger und Linksaußen David Pfetsch mit einigen sehenswerten Toren das Ruder herum. Günzburg kam beim 22:25 auf drei Tore Rückstand heran. Torhüter Patrick Rösch hielt in diesen Minuten zudem zwei Siebenmeter und mithilfe einer besser werdenden Abwehr auch Rückraumwürfe. Zum Leidwesen der vielen mitgereisten Günzburger Fans konnte die Offensive hieraus aber kein Kapital schlagen.

Die Pfullinger traten in der Folge wieder ordentlich aufs Gaspedal, stellten den alten Abstand erneut her und entschieden das Spiel letztlich durch drei Treffer in Folge – 28:21 stand es in der 52. Minute. An ihrer Moral ließen die Günzburger auch in der Endphase keinerlei Zweifel aufkommen, die Niederlage aber konnten sie nicht verhindern.

Gute und schlechte Dinge analysieren

Aus Sicht von Jooß war das Spiel die „erwartbar schwere Aufgabe“ gegen einen Gegner, der in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die zweite Liga verpasst hatte. Für die Weinroten gilt es in den kommenden Tagen, sowohl die guten als auch die schlechten Dinge zu analysieren. (AZ)

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Pfetsch (4), Toth (2), M. Jahn, J. Hermann (3), S. Jahn, A. Jahn, Jensen (2), Buck, Riemschneider (2), Köppel, Alves (3), Sanchez (4), Jäger (6), Meye