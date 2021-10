Günzburg hat zu wenig Konstanz

Drittliga-Handballer des VfL Günzburg gehen am Bodensee unter. Pascal Buck verletzt sich am Knie. Immerhin: Es gibt auch positive Aspekte.

Gehörig unter die Räder gekommen sind die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg im Spiel beim Tabellenführer der Staffel G, HSG Konstanz. Dem gastgebenden Zweitliga-Absteiger hatten die Schützlinge von Trainer Gábor Czakó beim 22:36 (12:15) nur eine Halbzeit lang Effizienz entgegenzusetzen. Die Atmosphäre in der Schänzle-Halle glich im Verlauf der zweiten Halbzeit einem fröhlichen Tollhaus. Als Gegenpunkt zu den stehenden Ovationen und dem begeisterten Klatschen der Heim-Fans mussten die Günzburger nach aufopferungsvollem Kampf mal wieder geknickt die Arena verlassen.

Wie schwer ist die Knieverletzung?

Mit Punkten hatten im Vorfeld eh nur die kühnsten Optimisten im Lager der Weinroten gerechnet. Viel schwerer wiegt die Sorge um das Knie von Pascal Buck. Der kampfeslustige Linkshänder musste kurz vor Schluss, von seinen Mitspielern gestützt, das Feld verlassen. Eine genaue Diagnose kann erst im Lauf der nun beginnenden Woche gestellt werden. Entwarnung wollte Team-Physiotherapeut Hans-Peter Beer keine geben.

Der Halbzeitstand macht die deutliche Niederlage nicht besser, er zeigt aber auf, was in Günzburg möglich wäre bei mehr Konstanz, ein wenig mehr von der HSG Konstanz und weniger Verletzten.

Viel musste die Günzburger Abwehr laufen, um dem überlegenen Gegner Paroli zu bieten. In den ersten 30 Minuten gelang das trotz riesigen Aufwands immer wieder, zumal auch Torwart Patrick Rösch an seine starke Leistung aus dem zuvor absolvierten Heimspiel gegen Neuhausen anknüpfen konnten. Er hat sich unter Torwarttrainer Andreas Theimer noch einmal deutlich gesteigert.

Sechs Fans des VfL Günzburg sind dabei

Mit hohem Tempo marschierten beide Teams durch die Halle. Manuel Riemschneider, erneut ein Aktivposten im Angriff, erzielte gar den 5:4-Führungstreffer. Auch Andre Alves spielte mutig und war ein stetiger Unruheherd für das HSG-Abwehrbollwerk. Der schnelle Sergi Alá Sánchez erzielte beim 8:8 (18.) letztmals den Ausgleich. Als David Knezevic für den Tabellenführer zum 15:12-Halbzeitstand einnetzte, waren die sechs mitgereisten VfL-Fans zufrieden mit ihrer kleinen Günzburger Handballwelt.

Der Günzburger Untergang am Bodensee folgte blitzschnell. Los ging es mit einem Dreier-Pack zum 12:18. Auf das 14:19 von Jakob Hermann folgte innerhalb kürzester Zeit gar ein Vierer-Pack. Sechs Minuten nach Wiederbeginn war die Sache beim 14:23 gelaufen. In der 44. Minute prangte ein deprimierendes 28:15 für die Gastgeber von der Anzeigentafel. Die Schänzle-Halle tobte.

Gegentor-Flut spät gebremst

Der VfL-Bank gelang es, die Gegentor-Flut zu bremsen und die Sache zu beruhigen. Der siebte Feldspieler kam zum Einsatz, der Torhunger war bei den Gastgebern erst einmal gestillt. Czakó gewährte nun Alexander Jahn längere Einsatzzeit. Der bedankte sich mit einem Rückraumtreffer und stabiler Gesamtleistung.

Das Spiel plätscherte. Wäre da nicht die Verletzung von Pascal Buck gewesen. Die ganze Saison schon stellte er sich mit permanenten Knieproblemen in den Dienst der Mannschaft. In der 53. Minute erzielte der Linkshänder noch ein Tor für seine Farben. Jeder einzelne Treffer tat den Günzburgern in dieser Phase gut. Es ging längst um die Ehre. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Pfetsch (1), M. Jahn, S. Jahn, Buck (3), Tóth (1), Hermann (2), Meye, Jensen (1), A. Jahn (1), Alá Sánchez (2), Köppel, Jäger (1), Alves (7/1), Riemschneider (3)