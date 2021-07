Das Ichenhauser Storchennest wird bunt

Plus Bei der Erweiterung der Kindertagesstätte Storchennest in Ichenhausen sollen die Gebäude auch außen Farbe bekommen, aber nicht zu bunt werden.

Auch der Kindergarten Storchennest in der Ichenhauser Innenstadt wächst. Ein Neubau für zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen lassen die Kita auf dann fünf Gruppen für Kindergartenkinder und zwei Gruppen für Krippenkinder wachsen. Zudem gibt es Verbesserungen im Bestand des 2003 fertiggestellten Gebäudes an der Annastraße.