Frau fährt in Ichenhausen in Verkehrsschild: 3500 Euro Sachschaden

Kleine Unachtsamkeit, große Wirkung: Einer 65-jährigen Frau war in Ichenhausen ein Verkehrsschild im Weg. Kosten: 3500 Euro.

Weil sie einen Moment unachtsam hinterm Steuer ihres Fahrzeugs saß, beschädigte in Ichenhausen eine 65-jährige Frau mit ihrem Auto ein Verkehrsschild. Laut Polizei bog die Seniorin am frühen Montagabend von der Friedensstraße nach links in die Günzburger Straße ab. Dabei passierte das Missgeschick, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand. (AZ)