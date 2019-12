06.12.2019

Ichenhausen zahlt drauf

Feuerwehr braucht neue Funkmelder

Im Haushalt 2020 ist kein Geld dafür eingestellt, dennoch haben die Ichenhauser Stadträte einstimmig beschlossen, an der zentralen Beschaffung der digitalen Funkmeldeempfänger für die Feuerwehren teilzunehmen und einen Bedarf von 140 anzumelden. Auch die Sirenensteuerungen müssen ausgetauscht werden, sodass die Stadt damit rechnet, trotz wohl stattlicher Zuschüsse vom Freistaat noch etwa 15000 bis 20000 Euro für die weitere Digitalisierung im Feuerwehrwesen ausgeben zu müssen, wie Bürgermeister Robert Strobel sagte.

Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge sind schon mit Digitalfunk ausgestattet, jetzt geht es um den Ersatz der analogen Meldeempfänger. Von diesen gab es zu Beginn des Jahres 2019 insgesamt 91 bei den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, wobei in den Feuerwehren Deubach und Oxenbronn keine Meldeempfänger vorhanden sind.

Der federführende Kommandant Ralf Berchtold hat Bedarf für 140 digitale Funkmelder angemeldet, das sind 65 für Ichenhausen und jeweils 15 für die Stadtteil-Wehren. Bei geschätzten Kosten von 650 Euro pro Stück macht das 91000 Euro. Die Stadt Ichenhausen darf ebenso wie die anderen Kommunen hoffen, dass es pro digitalem Pager 550 Euro Zuschuss gibt, maximal 80 Prozent der für das Gerät samt Zubehör nachgewiesenen Kosten.

Zwei Haken hat die Sache allerdings noch. Der kleinere ist, dass das vom Innenministerium erarbeitete Sonderförderprogramm noch mit dem Finanzministerium und dem Bayerischen Obersten Rechnungshof abgestimmt werden muss. Das größere Manko bei der an sich respektablen Bezuschussung ist die Tatsache, dass nur so viele Pager gefördert werden, wie zum Beginn des Jahres 2019 nachweislich vorhanden waren. Für die Stadt Ichenhausen bedeutet das, dass also nur 91 digitale Funkmeldeempfänger bezuschusst werden. Sie kann also mit einem Zuschuss von 50050 Euro rechnen. Die übrigen 49 Pager, die im Zuge der Digitalisierung angeschafft werden sollen, muss die Stadt demnach selber bezahlen.

Außerdem müssen an allen Sirenenstandorten die Sirenensteuerungen ausgetauscht werden, was voraussichtlich um die 30000 Euro kosten wird. Nach aktuellem Stand bekommt Ichenhausen dafür 7000 Euro Zuschuss.

Aus all diesen Zahlen errechnen sich knapp 64000 Euro, die nach derzeitigem Stand nicht über Zuschüsse des Freistaats Bayern gedeckt werden: 23000 Euro für die neuen Sirenensteuerungen, knapp 32000 Euro für die 49 nicht förderfähigen Pager und 9100 Euro für die förderfähigen digitalen Funkmelder. Wie Bürgermeister Robert Strobel auf Anfrage der Günzburger Zeitung sagte, hoffe die Stadt aber doch noch auf Fördergelder für die bisher nicht als zuschussfähig eingestuften 49 Pager. Die außerplanmäßigen Mittel für die Beschaffung von 140 Meldeempfängern und die Umstellung auf digitale Sirenensteuerung haben die Ichenhauser Stadträte auf Empfehlung des vorberatenden Hauptausschusses einstimmig freigegeben. (ilor)

