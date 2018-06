25.06.2018

Karl-Heinz Gottwein wird Ehrenvizepräsident

Der langjährige Vizepräsident gab sein Amt beim Leipheimer Haufen ab. Auch andere Posten wurden neu besetzt

Auf der letzten Mitgliederversammlung der Faschingsgesellschaft Leipheimer Haufen kandidierte der langjährige Vizepräsident, Karl-Heinz Gottwein, aus Altersgründen nicht mehr für dieses Amt. Als Dank für das jahrzehntelange Engagement im Verein ernannte die Mitgliederversammlung ihn zum Ehrenvizepräsidenten. Dies wurde von den anwesenden Mitgliedern mit stehenden Ovationen gefeiert.

Karl Heinz Gottwein war zuletzt neben seiner Vizepräsidentschaft auch als Technischer Leiter und Tonmeister der Gesellschaft tätig, und hatte somit immer einen großen Anteil am Gelingen der Veranstaltungen des Leipheimer Haufens. Unterstützt wurde er dabei immer von seiner Frau Henriette, die auch jahrzehntelang fast alle Kostüme für die Gruppen des Leipheimer Haufens nähte.

Karl-Heinz Gottwein ist seit 1976 Mitgliedschaft im Leipheimer Haufen, in der Saison 1979/80 war er Faschingsprinz mit seiner Frau Henriette. Seit 1993 war er Technischer Leiter, 1994 wurde er zum Vizepräsident als Nachfolger von Günter Klas, der Präsident wurde, gewählt. Er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 1984 erhielt er das Großkreuz des Landesverbandes Württembergischer Karnevalsgesellschaften (LWK), 1995 den Großen Verdienstorden am Bande des LWK. Im Jahr 2000 bekam er den Hirsch am goldenen Vlies des LWK verliehen, 2004 den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval (BDK) in Silber sowie 2013 Verdienstorden des BDK in Gold.

Die Neuwahlen beim Leipheimer Haufen brachten noch weitere Veränderungen: Präsident Uli Salentin wurde in seinem Amt bestätigt, ebenso die Jugendleiterin Susanne Maier und ihre Stellvertreterin Kathrin Wiora sowie die beiden Kassenprüfer Christoph Werner und Gerhard Baumeister. Für die nicht mehr kandidierenden Amtsinhaber Karl Heinz Gottwein (Vizepräsident), Daniel Maier (Vizepräsident), Anton Hawlitschek, (Schatzmeister) wurden die, vom Präsidium vorgeschlagenen, Nachfolger gewählt. Vizepräsidenten sind nun Udo Baumann und Florian Fettinger. Schatzmeister ist Steffen Kölmel, zu seinem Stellvertreter wurde Wolfgang Brosa gewählt. Die Technische Leitung übernahm Tobias Wanner von Karl-Heinz Gottwein. (zg)

