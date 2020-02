24.02.2020

Kötz hat vorerst ein Zwischenlager

Welche Arbeiten für die Lagerung von geringfügig belastetem Aushub- und Abbruchmaterial notwendig sind

Egal, ob Gebäudeabbruch oder Straßenbau: Wenn Aushub- oder Abbruchmaterial anfällt, muss es untersucht werden, bevor es auf die Deponie kommt. Für die anstehenden Kanal- und Wasserleitungsarbeiten in der Kleinkötzer Waldsiedlung hat die Gemeinde in der jüngsten Bauausschusssitzung ein Grundstück südlich der Waldsiedlung zur Nutzung bekommen, auf dem sie geringfügig belastetes Aushubmaterial aus Straßen- und Kanalbaumaßnahmen in der Waldsiedlung zwischenlagern kann.

Voraussichtlich ein halbes Jahr werden die Bauarbeiten dauern, sagte Bürgermeister Ernst Walter, der die Lagerfläche aber gerne dauerhaft in das Eigentum der Gemeinde bringen würde. „Wir sind bestrebt, das vielleicht zu erwerben“, allerdings sei das Geschäft bisher am fehlenden Tauschgrundstück gescheitert. Für die Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial muss der Untergrund mit einer wasserdichten Folie abgedichtet werden, darauf kommt eine Schotterschicht, die auch schwere Lastwagen befahren können.

Bei der Wartung der großen Lüftungsanlage in der Günzhalle wurde festgestellt, dass das Lager teilweise ausgeschlagen und abgenutzt ist und schon streifte. Zwar konnte dieser Schaden an der über zehn Jahre alten Anlage einigermaßen behoben werden, das sei jedoch keine dauerhafte Lösung, erfuhren die Mitglieder des Bauausschusses.

In einer dringlichen Anordnung wurde deshalb eine dauerhafte Reparatur in Auftrag gegeben, die den Austausch von Speichermasse, Welle und Lager der Wärmerückgewinnung sowie die Ausrichtung und Einstellung des Wärmerads umfasst. Dafür sind etwa 12000 Euro Kosten zu erwarten, abgerechnet wird die Reparatur der praktisch im Dauerbetrieb laufenden Anlage nach tatsächlichem Aufwand.

Wohnraum ist Mangelware, und so wird am Knotenpunkt von Bahnhofstraße und Hauptstraße in Kleinkötz ein Sechsfamilienhaus gebaut. Der Bauausschuss der Gemeinde Kötz hat das Vorhaben einstimmig befürwortet. Es gibt keinen Bebauungsplan für das Areal.

Pro Wohneinheit muss der Bauherr zwei Stellplätze nachweisen, ab sechs Wohneinheiten gehört außerdem ein Besucherparkplatz dazu, sodass insgesamt Platz für 13 parkende Autos geschaffen werden muss. Für die baurechtliche Genehmigung des Sechsfamilienhauses ist das Landratsamt zuständig.

Im Außenbereich auf Großkötzer Gemarkung sollen eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle errichtet, in einer bestehenden Halle Trockenstellplätze eingerichtet und ein Betriebsleiterwohnhaus mit Garage gebaut werden. Das Vorhaben ist privilegiert. Regenwasser wird breitflächig versickert, Schmutzwasser in eine Kleinkläranlage eingeleitet. Der Ausschuss hat sein Einvernehmen zu dem Vorhaben auf den Fluren im Gebiet Langes Gewende bei Großkötz einstimmig erteilt. (ilor)

