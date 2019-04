23.04.2019

Mit marianischer Frömmigkeit

Die Corda Vocale zeigte mit Pergolesis Stabat Mater eine besondere Sichtweise der Marienverehrung

Von Helmut Kircher

An weltweiten Aufführungen und hochwertigen Einspielungen von Giovanni Battista Pergolesis (1710-1736) marianischem Zwiegesang „Stabat Mater“ besteht weiß Gott kein Mangel. So mancher schon fühlte sich deshalb berufen, das letzte Werk des Neapolitaners, hämisch spöttelnd, als „vielgedudelten Schwanengesang“ abzutun. Zu seiner Zeit aber war es eine der meist gedruckten, gespielten und auch geklauten geistlichen Kompositionen. Wohl kein so jung Verstorbener wie er, der gerade mal 26 Jahre alt wurde, hat nach seinem Tod sprunghaft so viel Bedeutung erlangt, wurde zum kultigen Superstar gekürt. Seine Popularität gründete sich hauptsächlich auf zwei seiner sehr unterschiedlichen Werke: dem heiteren Opernintermezzo „La serva patrona“ (Die Magd als Herrin) und vor allem dem „Stabat Mater“, einem echten Geniestreich, für viele eines der schönsten Sakralmusikwerke überhaupt. Selbst Zeitgenosse Johann Sebastian Bach verbeugte sich in Ehren davor, und schuf daraus die Kantate „Tilge, Höchster, meine Sünden“. Die langlebige Behauptung allerdings, der an Lungentuberkulose leidende Pergolesi habe seine Marien-Vertonung noch auf dem Totenbett vollendet, ist sicher zu romantisch, um wahr zu sein.

Vom spätmittelalterlich schwulstgeschwängerten Text her gesehen, könnte man eine gewisse Stabat-Mater-Betulichkeit erwarten. Doch rasch bewegliche Tempi, eine dramatische, in unverkennbar romantisierende Ausdrucksfülle gepackte Spannung und eine ernst zu nehmend instrumentale Begleitung, verleihen Pergolesis Stück eine spezifische Aura vielfarbiger Italianita. Besonders geistlich mag das zwar nicht wirken, aber man weiß ja, wie wenig Unterschied man im 18. Jahrhundert zwischen Opera und Musica sacra machte, zwischen weltlichem und klerikalem Klang.

Vor Konni Biglmayrs in hellen Farben gehaltenem, marianisch inspiriertem Großgemälde, wehen weiße Schleier einen von schwermütig-lichtvollem Moll umrandeten Karfreitagszauber in die Burgauer Auferstehungskirche. Machen sie quasi zu einem von Wehmut umflorten Forum eines Gesamtkunstwerkes aus Malerei, Tanz und Musik. Das visuelle und akustische Ausdrucksspektrum verteilt Musikdirektor, Dirigent und Chorleiter Bernhard Löffler auf ein Instrumentalsextett aus zwei Geigen, Bratsche, Violoncello, Kontrabass und Orgel, den Frauenchor Corda Vocale, zwei Solostimmen und die Tänzerin Constantina Bigelmayr. Sie begleitet die Leidensgesänge, sinnlich verklärend und mit den Facetten eines tänzerisch unablässig fließenden Gefühlswärmestroms.

Düstere Adagio-Dissonanzen einer Vivaldi-Sonate gehen voraus, ebnen den Weg zur verschlungenen Melodik der sich schmerzlich überschneidenden Dissonanzen von Pergolesis Stabat-Mater-Beginn. Löffler überlässt es dem Chor und dem Trauermarschrhythmus des Continuo, den Schmerzgehalt Marias vor dem Kreuz in klangvoll tiefer Lage spürbar, ja erlebbar zu machen. Ähnlich fesselnd der Chorsatz „O quam tristis“, oder das „Quis est homo“ mit dem Solistenduo Ingrid Fraunholz (Sopran) und Carolin Ruf (Alt), die dann vor allem im Duett des terzengeschmückten Schlussteils „Pro peccatis“, sopranistisch himmelwärts brillierend und im unaufdringlich weichgespülten Alt-Timbre, merklichen Abstand zu Schmerz und Trauer spüren lassen. So auch im heiter-beschwinglichen Wehmutspotenzial der Alt-Arie „Quae morebat“, oder dem rhythmisch variablen, melodisch rhapsodienahen und sopranistisch engelhaften Wohlgesang „Vidit suum“. Tiefster Schmerz, getragen von liebeerfüllt terzenweicher Melodie und schmiegsamen Koloraturen, strömt aus „Fac ut portem“ und „Inflammatus“. Opernhaft, mit marianischer Frömmigkeit. Sie zeugen von Pergolesis spezifischer Aura als Italiener und als leidenschaftlicher Opernkomponist.

Nichtsdestoweniger lässt Löffler das Wort im Mittelpunkt stehen, ist um vibratoarmen Alte-Musik-Sound bemüht, wohl aber in moderner Stimmung und alles andere als karge Diätkost abliefernd. Vor allem in den temperamentvoll kontrastierenden Ausdrucksmomenten des abschließenden „Cuando corpus“, mit seiner ausladend dynamische Amen-Fuge, von Schmerz und Tod zum Sieg des Lichtes über die Finsternis. Ob dabei Avo Pärts hochneuzeitlich gestyltes Schlussanhängsel „Da pacem domine“ passend erscheint, mag dahingestellt bleiben.

Langanhaltender Beifall eines begeisterten Publikums.

