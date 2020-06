14.06.2020

Neue Ausstellung im Schulmuseum: Kunst der schönen Schrift

Plus Im Schulmuseum Ichenhausen geht es jetzt um die Kalligrafie. Und dabei gibt es für die Besucher der neuen Schau viel zu entdecken.

Von Gertrud Adlassnig

Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens, ist viel mehr, als die Bezeichnung vermuten lässt. Was die Schönschreibkunst alles vermag, können Museumsbesucher ab sofort in einer Ausstellung im Ichenhauser Schulmuseum erfahren. Die geschichtliche Entwicklung der Handschrift im nachrömischen Mitteleuropa beginnt in den Klöstern, wo die schöne Schrift ausschließlich von Männern gepflegt wurde, die damit unter Beweis stellten, dass Schönschreiben durchaus auch Männersache sein kann.

Die Aufgabe der Mönche in den Scriptorien, den Schreibstuben, war es, religiöse Texte zu vervielfältigen und ab Kaiser Karl dem Großen auch Urkunden, Gesetzestexte und andere Dokumente zu verfassen. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich die Handschriften weiter. Die Ausstellung Kalligrafie von Babara Quintus und ihren Schülern der Meisterschule für Holzbildhauerei zeigt im ersten Komplex die historischen Veränderungen: Schrift, lernt der Betrachter, unterliegt ebenso der Mode und Stilrichtungen wie Architektur und Kleidung.

Die Schrift kann vielfältige Aufgaben übernehmen

Erst mit der Erfindung des Buchdrucks änderte sich die Aufgabe und der Status der Handschrift allmählich. Befreit vom direkten Nutzen kann Kalligrafie sich nun mit dem ästhetischen, künstlerischen Aspekt, die Schriftgestaltung immer weiter in den Fokus rücken, und mit der Beziehung von Schönheit und Kommunikation auseinandersetzen. „Schrift dient der Kommunikation und der Information, Schrift kann das gesprochene Wort dauerhaft erhalten“, erklärt Barbara Quintus, Dozentin für klassische und freie Schriftgestaltung. Schrift, so zeigt sie in der von ihr und Helga Kern-Bechter kuratierten und aufgebauten Ausstellung, kann wie Sprache über den lexikalischen Gehalt des Wortes hinaus Stimmungen, Absichten, Bezüge darstellen.

Folgerichtig kann Schrift, wie sie von Barbara Quintus gelehrt wird, vielfältige Aufgaben übernehmen. Basis ist für alle Meisterschüler die klassische Schriftenausbildung, doch auf dieser Grundlage können neue Felder erobert werden. Die einfache Lesbarkeit tritt zurück zugunsten eines gestalterischen Gesamtkunstwerks, in dem die Buchstaben Form, Farbe und Komposition unterworfen werden. Durch den auf den Ausstellungsobjekten häufig wiederkehrenden Satz „o beatissime lector, lava manus tuas“, einer Notiz eines Schreibers aus dem 8. Jahrhundert, der Glück und Anstrengung eines Kalligrafen verbalisiert, kann sich der Besucher einem Detektiv gleich auf die Suche dieses Textes machen und seine gestalterische Umsetzung vergleichen.

Bis zum 25. Oktober läuft die Entdeckungsreise im Schulmuseum

Mit der Wiedergabe von Buchstaben in Schönschrift ist das Ende der kalligrafischen Möglichkeiten noch lange nicht erreicht, dürfen die Ausstellungsbesucher erfahren. Werke der Dozentin und ihrer Schüler zeigen, wie Handschrift von der Vermittlung von Buchstaben und Worten zur Darstellung von Sinneseindrücken werden kann. Mit der Feder, einer Pipette oder neuartigen Automatikpens auf Papier, Pappe oder Leinwand, mit Tusche, Tinte oder anderen Flüssigkeiten aufgetragen, kann Schrift zu Struktur werden, in der das lesbare Wort zugunsten einer neuen ästhetischen Ausdrucksweise vernachlässigt werden darf. So kann Kalligrafie dominant bildgestaltend angewandt werden, sie kann aber ebenso den Hintergrund zu einer Zeichnung oder Malerei bilden und damit neue Bezüge schaffen.

Die Entdeckungsreise in die Welt der schönen Schrift kann noch bis zum 25. Oktober unternommen werden. Barbara Quintus hofft, dass sich die Corona-Lage weiter entspannt, damit reguläre Führungen möglich werden, die dann rechtzeitig angekündigt werden. Sie möchte auch Kalligrafiekurse anbieten. Bis das erlaubt ist, will sie mit kleinen Gesprächsrunden, nach Anmeldung, mit Freunden der Kalligrafie die Möglichkeiten und Dimensionen der Schönschrift erkunden. Gezeigt werden neben Werken von Barbara Quintus Arbeiten von Teresa Adam, Lucia Dürr, Anja Reiser und Antonia Weber, Studentinnen des Berufsbildungszentrums Thomas Wimmer, München, Fachbereich Holzbildhauer.

Die Öffnungszeiten Die Ausstellung ist Dienstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

