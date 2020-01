vor 32 Min.

Neue Wohnungen für Ichenhausen

Die Baugenossenschaft und ihre Pläne 2020

In der Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft in Ichenhausen, die noch im vergangenen Jahr stattfand, zogen Aufsichtsratsvorsitzende Anna Nagat und der hauptamtliche Vorstand Marco Schnabel eine positive Bilanz des Geschäftsjahres 2018.

In seinem Bericht erläuterte Schnabel die Vorteile der Genossenschaft. Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ sei ihre Devise. Der satzungsgemäße Zweck ist die Förderung der Mitglieder, vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Eine Genossenschaft ist eine Solidargemeinschaft, in der Rechte und Pflichten Hand in Hand einhergehen. Die Wohnungen der Baugenossenschaft sind sehr begehrt – und das aus gutem Grund. Denn man ist nicht nur Mieter, sondern auch anteilig Miteigentümer. Das bringt Schnabel zufolge eine Reihe von Vorteilen mit sich, wie sicheres Wohnen durch lebenslanges Dauernutzungsrecht. „In der heutigen Zeit, in der auf dem freien Wohnungsmarkt überzogene Mieten verlangt und Eigenbedarfskündigungen an der Tagesordnung stehen, sind Werte wie Verlässlichkeit und fairer Umgang miteinander sehr hoch anzusehen.“

Seit nunmehr 70 Jahren ist die Baugenossenschaft Ichenhausen als verlässlicher Partner bekannt und geschätzt. Die Organisation zählt zum Ende des Geschäftsjahres 236 Mitglieder und bewirtschaftet 158 Wohnungen, 82 Garagen, eine Eigentumswohnung sowie eine gewerbliche Einheit. Das Interesse an der Mitgliedschaft beziehungsweise an einer genossenschaftlichen Mietwohnung war auch im vergangenen Jahr unverändert groß und übersteigt die Zahl der frei werdenden Wohnungen bei Weitem.

Die Instandhaltungsaufwendungen im Berichtsjahr betrafen neben laufender Instandhaltung insbesondere Fassadensanierungen. Derzeit beträgt die Nettodurchschnittsmiete 5,05 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 4,38 Millionen Euro erwirtschaftete die Genossenschaft einen Bilanzgewinn von knapp 74000 Euro. Hiervon wurde eine Bruttodividende von zwei Prozent auf das Geschäftsguthaben der Anteilseigner ausgeschüttet.

Wegen der wirtschaftlich geordneten Lage der Genossenschaft wurden der Vorstand und der Aufsichtsrat durch die anwesenden Mitglieder entlastet. Zum Abschluss der Versammlung wurden Wilhelm Schuster aus dem Vorstand sowie Ursula Baumer aus dem Aufsichtsrat nach langjähriger Tätigkeit verabschiedet.

Bereits im Vorfeld der Generalversammlung wurden diverse Möglichkeiten zur Wohnraumschaffung ausgelotet. In einer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde der Beschluss zur Nachverdichtung an der Ettenbeurer Straße sowie in der Schlesischen Straße getroffen. Es handelt sich um einen Neubau sowie einen Anbau. Es werden insgesamt 18 neue Zwei- und Dreizimmerwohnungen errichtet. Der Baubeginn ist für den Herbst 2020 und die Fertigstellung für Ende 2021 geplant. Die Kostenschätzung beläuft sich zum jetzigen Planungsstand auf rund. 3,75 Millionen Euro. (zg)

