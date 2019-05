00:35 Uhr

Platz für Wohnhäuser

Ichenhausen weist ein weiteres Baugebiet aus

Das Wohngebiet An der Schwarzen Muttergottes in Ichenhausen soll weiter wachsen. Die Stadt hat dort Grundstücke kaufen können und der Bauausschuss hat jetzt einstimmig beschlossen, im beschleunigten Verfahren einen Bebauungsplan aufzustellen und auszulegen. Der Geltungsbereich umfasst knapp ein Hektar Fläche.

Elf Bauplätze können dort am östlichen Stadtrand mit Anschluss an ein bestehendes Wohngebiet im Westen und im Norden entstehen. Bisher wird die Fläche überwiegend als Ackerfläche genutzt, an das künftige Baugebiet werden dann im Osten und Süden weitere landwirtschaftliche Flächen anschließen. Vorgesehen ist im Bebauungsplan An der Schwarzen Muttergottes IV eine lockere Bebauung auf etwa 600 bis 750 Quadratmeter großen Grundstücken. Gebäude dürfen höchstens zwölf Meter hoch werden und maximal zwei Vollgeschosse haben. Pro Wohneinheit fordert die Stadt auch hier mindestens zwei Stellplätze auf privatem Grund und vor Garagen eine Aufstellfläche von mindestens fünf Metern.

Dachformen sollen im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden, sich aber an den benachbarten Gebäuden orientieren. Das bedeutet, dass Krüppelwalmdächer, Tonnendächer und Flachdächer bei Hauptgebäuden nicht erlaubt sind. Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, sodass Wohngebäude und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig sind, ebenso Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, die der Versorgung des Gebiets dienen. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe oder Tankstellen will die Stadt dort nicht haben. (ilor)

