Neues Baugebiet in Rettenbach: Bürger äußern Befürchtungen

Dörfliches Wohnen in Rettenbach: Der Bebauungsplan Am Hirtenbach soll Landwirtschaft und Wohnbebauung vereinbaren. Auch viele der Gehölze sollen erhalten bleiben.

Von Peter Wieser

Der Tagesordnungspunkt hatte es in sich, zumal in Rettenbach dringend Wohnland benötigt wird. Im November 2020 war im Gemeinderat die Planung für ein neues Baugebiet vorgestellt worden: Der Bebauungsplan "Am Hirtenbach" umfasst eine Fläche von rund 15.000 Quadratmetern, vorgesehen sind elf Bauplätze, die über drei Stichstraßen erschlossen sind. Das Plangebiet wird im Norden und im Osten durch die Hauptstraße, im Süden durch den Hirtenbach und im Westen durch landwirtschaftliche Hofstellen begrenzt. In der Sitzung des Gemeinderats stellten nun Werner Dehm und Julian Erne vom Augsburger Büro Opla die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit vor.

