So überlebt kein Geschäft im Landkreis

Der Dorfladen Konzenberg ist geschlossen. Immer öfter blieben die Kunden aus. Die Bequemlichkeit der Käufer scheint gesiegt zu haben.

Wenn ein Geschäft schließt, ist das Bedauern bei den Einwohnern oft groß. Vor allem, wenn es nichts derartiges in einem Ort mehr gibt. In vielen Gemeinden haben der letzte Bäcker und der letzte Metzger schon längst aufgegeben. Weil der Nachwuchs aus der nächsten Generation fehlt. Aber auch, weil die Kunden trotz aller anders lautenden Bekenntnisse dann doch lieber zum Discounter oder zur Filiale der Großbäckerei fahren. Weil’s eben so schön bequem ist, beim Wocheneinkauf gleich auch noch ein Brot oder die verpackte Wurst mitzunehmen. Und weil die Ware dort mitunter ein gutes Stück billiger sein mag. Aber ist sie auch besser? Qualitativ betrachtet oftmals sicherlich nicht. Das jedoch muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden, die Geschmäcker sind nun einmal sehr verschieden.

Man konnte im Landkreis trotz allem meinen, es gebe hier eine Renaissance des Einkaufs am Ort. Die Dorfläden in Gundremmingen oder Ettenbeuren seien als Beispiele genannt. Dass jetzt Konzenberg seinen verloren hat, wird es auch für die anderen und für mögliche Neueröffnungen anderswo nicht leichter machen. Denn das Signal ist eindeutig: Zwar hätte jeder gerne ein solches Angebot in seiner Gemeinde, aber dem Wunsch auch den Einkauf folgen zu lassen – dazu ist längst nicht jeder bereit. So kann aber kein Geschäft überleben und die Versorgung auf dem Land wird noch schlechter. Warum sollte dann noch jemand Bäcker oder Metzger werden? Oder einen Dorfladen führen wollen?

Themen Folgen