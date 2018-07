vor 43 Min.

Täglich werden 2000 Blutkonserven benötigt

Das BRK ruft gerade in den Sommermonaten verstärkt zum Blutspenden auf. Täglich werden bayernweit 2000 Blutkonserven benötigt.

In den Sommermonaten bleiben auch im Landkreis Günzburg viele Spenderliegen leer.

Die Sommerferien haben begonnen und damit die heiße Phase für die Blutspende. Denn viele Menschen haben Reisepläne geschmiedet und fahren in den Urlaub. „Zur Sommerzeit bleiben erfahrungsgemäß mehr Spenderliegen frei als zu anderen Zeiten im Jahr“, weiß Georg Götz, Geschäftsführer des Blutspendedienstes des BRK (BSD).

Er appelliert an daheimbleibende Urlauber, einen Teil ihrer freien Zeit aufzuwenden und Blut zu spenden. „Der Tagesbedarf, den die bayerischen Kliniken melden, liegt bei etwa 2000 Blutkonserven, natürlich auch in der Ferienzeit. Dabei ist nicht zu vergessen, dass Blut nur eine begrenzte Haltbarkeit besitzt. “, erklärt Georg Götz. Natürlich seien auch Urlaubsrückkehrer jederzeit beim Spenden willkommen. Sie sollten sich allerdings zuvor informieren, ob es ihnen erlaubt ist. Denn wer sich für eine gewisse Zeit in Regionen aufhielt, die ein Infektionsrisiko wie Malaria oder West-Nil-Virus bergen, muss eine Spendepause einhalten. Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr Blut spenden. Alle Termine und Informationen sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes 0800/1194911 oder unter www.blutspendedienst.com im Internet abrufbar.

Die nächsten Blutspendetermine im Landkreis Günzburg sind am Donnerstag, 2. August, Neuburg/Kammel, Christoph-Rodt-Grundschule, 17 bis 20 Uhr, am Dienstag, 7. August, Gundremmingen, Kulturzentrum, 17 bis 20 Uhr, sowie am Mittwoch, 29. August, Krumbach, Pfarrheim Haus St. Michael, 16 bis 20.30 Uhr. (zg)

