Theater: Eine Wahrsagerin sorgt in Reisensburg für Turbulenzen

Die Landjugend Reisensburg zeigt den Dreiakter: „Nur die Karten lügen nicht“. Eine Rentnerin will ihr karges Einkommen mit Wahrsagerei aufbessern. Das hat Folgen.

Von Wolfgang Kahler

Mit Zukunftsprognosen ist das so eine Sache: Sie können ungeahnte Folgen auslösen. Das erlebt Hilde Mayer, die ihre schmale Rente mit einem kleinen Nebenverdienst als „Madame Tarot“ aufbessern will. Die Wahrsagerei sorgt jedenfalls für einen turbulenten Dreiakter „Nur die Karten lügen nicht“ der Reisensburger Landjugend, die vom Publikum mit reichlich Beifall belohnt wird.

Das achtköpfige Team der Theaterspieler hat sich heuer stark verjüngt, denn Amelie Prübner (Elfriede Häberle), Franziska Feustle (Rosa Landmann) und Kerstin Frey (Elvira Piepmatz) stehen drei 19-Jährige erstmals auf der Landjugend-Bühne und agieren wie langjährige Darsteller. Witwe Hilde Mayer (Nina Stelzle) hat eine ziemlich skurrile Idee, wie sie ihre Einkommensverhältnisse etwas aufbessern könnte.

Madame Tarot prophezeit die Zukunft

Als Madame Tarot ihren Mitmenschen die Zukunft prophezeien, verkündet eine Werbetafel vor dem Anwesen. Ihr Neffe Benno (Martin Briegel) hält von der Wahrsagerei nicht viel. Die Tante schiebt die Bedenken in den Wind: „Seit wann ist Karten lesen strafbar?“ Wenn sie Geld dafür verlange, warnt der Neffe. Als erstes „Opfer“ kommt Nachbarin Häberle gerade recht. Madame Tarot sagt ihr einen Mann voraus, der sie erobern wolle.

Da tauchen schon die nächsten „Kunden“ auf, die sich die Karten legen lassen wollen: Hofbesitzer Heinrich Landmann (Hans-Peter Flötzner) und sein Kumpel Brauereiinhaber Johannes Dinkel (Thomas Briegel). Um dem strengen Papa eins auszuwischen hat Benno zusammen mit seiner Freundin Babsi Landmann (Josefine Merklein) der Tante ein paar Tipps gegeben, damit die Wahrsagerei auch klappt. Hilde Mayer weiß natürlich alles von Babsis Vater und dessen Kumpel, der als langjähriger Junggeselle mal Lust aufs Heiraten habe.

Ein Hofbesitzer und seine überstrenge Ehefrau

Er werde eine Frau mit Lavendelduft und goldenen Haarsträhnen treffen, orakelt die Wahrsagerin. Klar, das ist die mannstolle Nachbarin. Das Leben des Hofbesitzers Landmann werde sich grundlegend ändern, erkennt Hilde Mayer in den Karten. Diese Aussicht begeistert: „Dann darf ich wieder in die Wirtschaft gehen und zu Hause Bier trinken“, was ihm seine überstrenge Ehefrau Rosa (Franziska Feustle) untersagt hat.

Landmann bringt seine Xanthippe Rosa zum Karten lesen, weil er sich davon eine bessere Beziehung erhofft. Doch Rosa ist äußerst skeptisch gegenüber der Wahrsagerei. Erst als Madame Tarot ihr „schwedische Gardinen“ für eine Fahrerflucht ankündigt, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Denn die Geschichte stimmt – Tochter Babsi hatte sie der Kartenlegerin gesteckt.

Eine Schlägerei auf der Bühne

Nur wenn sie ihm verspreche, dass er das Leben wieder genießen dürfe, komme sie aus dem Schlamassel raus, sagt Landmann. Als Ordnungsbeamtin Piepmatz (Kerstin Frey) bei Madame Tarot auftaucht, kommt Leben in die Bude, denn Piepmatz und Landmann kennen sich von früher. Das Wiedersehen mit Umarmen bringt die eifersüchtige Rosa auf die Palme. Sie nimmt eine Flasche und schlägt Frau Piepmatz krankenhausreif. Diese Gewalttat erzeugt natürlich weitere Verwicklungen und zum Schluss geht Rosa Landmann, die eigentlich schon ihre Fehler eingesehen hatte, auf ihren Ehemann los. Es wird turbulent auf der Bühne.

Weitere Aufführungen finden am Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, jeweils um 19.30 Uhr statt.