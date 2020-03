vor 35 Min.

Viel Betrieb beim Fastenmarkt mit den neuen Laufgassen

Ein neues Konzept ist auf dem Marktplatz am Sonntag getestet worden. Das Wetter jedenfalls bescherte den Händlern viele Besucher.

Zuweilen ist es schon recht eng geworden in den neuen Laufgassen, die beim Fastenmarkt am Sonntag auf dem Günzburger Marktplatz erprobt wurden. Zum ersten Mal waren die Stände der Fieranten mit Blick auf die Geschäfte gerichtet. Die Läden, von denen die meisten geöffnet hatten, sollten noch mehr von den Besuchern beachtet werden. Die Markplatzmitte wurde zum Rettungsweg gemacht, flaniert wurde wie sonst auch auf den Gehwegen rechts und links.

Viele nutzten die frühlingshaften 15 Grad für ein erstes Eis, kauften die neue Frühjahrsmode oder holten sich mit Primeln und Narzissen den Frühling nach Hause. Marktstände mit Verkostungen oder Vorführungen luden zum Verweilen ein. Die beste Aussicht bei Kaffee und Kuchen auf den Markt hatten die Besucher des Cafés im Stadtturm – vorausgesetzt, sie zählten zu den Glücklichen, die einen Platz bekamen. Viel los war auch in den Gassen der Altstadt und in den Geschäften an der Ulmer Straße. (sawa)

Lesen Sie dazu auch:

Auf dem Günzburger Fastenmarkt gibt es eine Neuerung