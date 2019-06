vor 23 Min.

Von Häusern und ihren spannenden Geschichten

Taugen alte Balken, Fachwerkreste, verwitterte Fensterläden und Ziegelsteine für das Museum? Ja, denn sie haben eine Geschichte zu erzählen im Neubau des Schulmuseums in Ichenhausen. Dort gibt es jetzt eine stadtgeschichtliche Ausstellung: „Hausgeschichten“ in Ichenhausen.

Ichenhausens Archivarin Claudia Madel-Böhringer hat im Schulmuseum eine neue Ausstellung geschaffen. Dort sind wertvolle Exponate und banale Alltagsgegenstände zu sehen.

Von Irmgard Lorenz

Mindestens 1600 spannende Geschichten verstecken sich in Ichenhausen, die meisten davon werden wohl nie geschrieben oder erzählt werden. 1600 Wohngebäude gibt es in der Stadt – Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer hat das anhand der Hausnummern ermittelt – und es lohnt sich, nicht nur auf Architektur oder Ästhetik der Gebäude zu schauen, sondern auf die Bewohner und deren Leben in den Häusern. Sie haben viel zu erzählen. „Hausgeschichten“ heißt deshalb die neue Ausstellung im Neubau des Schulmuseums Ichenhausen, die die Stadtarchivarin erstellt hat und durch die sie erstmals am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr führen wird.

Häuser können Heimat geben, sie können Schutz und Zufluchtsort sein, Arbeitsplatz oder Produktionsstätte, manchmal sogar alles in einem. Armut und Reichtum lassen sich oft an ihnen ablesen, der Zeitgeschmack und auch die technischen Möglichkeiten des Bauens. Mindestens genauso interessant wie Fassaden und Baukunst sind die Menschen, die in den Häusern gelebt haben oder es noch tun, und vor allem deren Alltag und Festtag. Zeitgeschichte lasse sich so sehr anschaulich darstellen, sagt Ichenhausens Stadtarchivarin, bei der neuen Ausstellung „Hausgeschichten“ geht es ihr nicht nur um die Gebäude.

Alleine an den Gasthäusern lässt sich viel ablesen

Für die Ausstellung hat Claudia Madel-Böhringer einige Gebäude, die im Besitz der Stadt sind, herausgegriffen. Die Rathäuser beispielsweise. Die waren und sind unbestritten für das Leben in der Stadt eine wichtige Institution. Aber der „Gerichts-Ayddt“ von 1771 – er ist übrigens als Vorläufer der heutzutage üblichen Vereidigung von Bürgermeistern und Stadträten immer noch aktuell – und das erste Ratsprotokoll von 1754 sind ohnehin „museumsverdächtig“ und vielleicht nicht die größte Attraktion für Besucher.

Auch das Untere Schloss (im Hintergrund) hat Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer einbezogen, es gibt einen Durchblick dorthin von den Ausstellungsräumen. Bild: Irmgard Lorenz

Bei den Gasthäusern könnte es schon anders aussehen. Die waren als Veranstaltungsort beispielsweise für Vereinsgründungen, Bürgerbälle, Faschingsveranstaltungen, Hochzeiten oder Trauerfeierlichkeiten und natürlich zur alltäglichen Geselligkeit im Wirtshaus soziale Treffpunkte. Freizeitverhalten und gesellschaftliches Leben lassen sich an ihnen ebenso ablesen wie die lokale Wirtschaftsgeschichte und der jeweilige Stand der Technik. Von den vielen Brauereien, die es in Ichenhausen einst gab, sind fünf standortgetreu geblieben bis in das 20. Jahrhundert.

Der Adler hat als letzte Braustätte 1990 den Braubetrieb eingestellt, der Namen des Bärenbräu lebt in dem vor wenigen Jahren völlig umgestalteten Bären-Areal fort. Von der Kronenbrauerei hat die gegenüberliegende Apotheke ihren Namen. Den Kronenkeller in der Günzburger Straße dürften ältere Ichenhauser noch kennen. Jetzt wird das Gebäude als Wohnhaus genutzt und im Keller soll eine Cocktailbar eingerichtet werden. Einen solchen Keller brauchte im vorigen Jahrhundert noch jede Brauerei, als es noch keine Kühlschränke und Kühlräume gab.

Vor dem Umbau konnte die Archivarin noch darin stöbern

Im Gebäude der ehemaligen Brauerei und Gastwirtschaft Krone sind heute ein Friseursalon und Praxen untergebracht. Dass die Stadtarchivarin das Gebäude noch gründlich durchstöberte, bevor die Stadt das Gebäude für die jetzige Verwendung umgebaut und saniert hat, ist ein Glück, auch für die Ausstellung „Hausgeschichten“.

Claudia Madel-Böhringer hat Schätze der Stadtgeschichte gehoben, von denen niemand mehr wusste. Ein Album mit Wäschezeichen ist dabei und eine Kiste voller kleiner Papierbriefchen, in denen ebenfalls die briefmarkenkleinen, maschinengestickten Baumwollzeichen sind, mit denen man früher die Wäsche „gezeichnet“, also gekennzeichnet, hat. So waren die kostbaren Stücke dem Besitzer zuzuordnen, wenn sie mit vielen anderen Leintüchern oder anderen Textilien zum Trocknen und Bleichen auf der Bleiche lagen.

Gastwirtschaft mit Brauerei, Textilbetrieb Wimpfheimer und später Textilhaus Kugler, heute Geschäftshaus mit Friseur und Praxen: eine reiche Hausgeschichte. Bild: Irmgard Lorenz

Die Exponate sprechen gewissermaßen für sich

Diese Monogramme und das Album stammen aus der Zeit, als die ehemalige Kronen-Wirtschaft im Besitz der jüdischen Familie Wimpfheimer war, die dort ein florierendes Textilgeschäft betrieb. Wirtschaftsgeschichte lässt sich hier anschaulich machen, auch die politische Entwicklung. Im Zuge der Arisierung gingen Haus und Geschäft der Wimpfheimers an die Familie Kugler über, und aus dieser Ära könnten die original verpackten Seidenstrümpfe aus Perlon sein, die die Stadtarchivarin mit weiteren Schätzen wie alten Druckknöpfen oder Verpackungspapier von „Textilhaus Kugler“ gefunden hat.

Ob Claudia Madel-Böhringer in der Ausstellung „Hausgeschichten“ nun vom Leben in den Ichenhauser Adelshäusern erzählt oder von den Häusern, in denen die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg Unterkunft und vielleicht auch Heimat fanden – die meisten der Exponate in der Ausstellung erzählen selber. Das gilt für den mächtigen Balken aus der inzwischen abgebrochenen Bären-Brauerei ebenso wie für das Stück Flechtwand aus dem Fachwerk eines in der Vorderen Ostergasse abgebrochenen Gebäudes.

Es gäbe noch so viel mehr Geschichten

Es gilt auch für den Hocker, dessen Sitzfläche hochgeklappt ein Email-Becken freigibt und der heute zum Trend „Multifunktionsmöbel“ passen könnte, aber aus einer entbehrungsreichen Zeit stammt. „Ich habe bewusst in die Vitrinen keine Texte gelegt“, sagt die Archivarin, „die meisten Gegenstände erzählen über sich selber.“ Es sind teils wertvolle und teils wenig spektakuläre, aber doch bedeutungsreiche Gegenstände aus einigen wenigen der 1600 Wohngebäude in Ichenhausen. Sie erzählen viel und doch nur einen Bruchteil dessen, was war. Und es gäbe noch so viel mehr Geschichten aus den Häusern Ichenhausens! Nähme man die Stadtteile dazu, dann wären es etwa 2500 Wohngebäude voller Geschichten...

Termine Hausgeschichten heißt die neue Ausstellung von Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer im Neubau des Schulmuseums Ichenhausen. Sie ist ab sofort zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die erste Führung findet am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr statt. Weitere Führungen können unter Telefon 08223/6189 vereinbart werden.

