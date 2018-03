00:35 Uhr

Wenn Gedanken in Bild und Ton umgesetzt werden

Der Musikverein Behlingen-Ried beeindruckte die Zuschauer. Nur das Ende war irritierend

Zu seinem Jahreskonzert lud der Musikverein Behlingen-Ried mit seinen 36 aktiven Musikern in die Mehrzweckhalle nach Wettenhausen. Den Zuhörern im gut besuchten Saal bot sich ein abendfüllendes Programm mit Werken der symphonischen Blasmusik, traditionellem Marsch und Polka, aber auch musikalische Ausflüge in fremde Kulturen und die Welt des Musicals.

Der stellvertretende Bezirksdirigent Helmut Liebhaber, der auch die obligatorische Ehrung langjähriger Musiker vornahm, erklärte sich als Stammgast der Behingen-Rieder Konzerte und lobte das Orchester unter der Leitung von Raimund Stocker für seinen guten Vortrag und zeigte sich beeindruckt von der Kurzweiligkeit und dem Abwechslungsreichtum der dargebotenen Stücke. Es sei ihm wichtig, so Liebhaber, von einem Konzert eine Melodie im Kopf zu behalten und die mit nach Hause zu nehmen. Das Jahreskonzert bot ihm für seine Auswahl ein breit gefächertes Repertoire.

Den Auftakt machte die pathetische Fanfare mit zentraler Hymne „Aufbruch“ von Kurt Gäble. Sie zeigte sich inhaltlich als wegweisend für den ersten Teil des Konzertes, für den Raimund Stocker mehrere bedeutungsschwere Stücke ausgewählt hatte, hoch anspruchsvoll für die Musiker, aber auch für die Zuhörer, denen Katharina Rothermel Interpretationshilfen zum besseren Verständnis der tiefschürfenden Botschaften mit auf den Weg gab. In „Three Times Blood“, einem elfminütigen Konzertwerk von Fritz Neuböck in drei Sätzen setzt sich der Komponist mit den Gedanken des Malers Stefan Feuchtner auseinander, die dieser in drei auf der Leinwand gezeigten Bildern wiedergibt: Gedanken, einmal in Farbe und Form, einmal in Töne und Rhythmen umgesetzt, das war beeindruckende, aber keine leichte Kost für das Publikum. Ähnlich bedeutungstief und gedankeninterpretierend ist auch „Imagasy“ des jungen deutschen Komponisten Thiemo Krass, der sich in hoch emotionaler Tonsprache mit dem Ursprung der Kreativität auseinandersetzt. Das Werk richtet hohe Ansprüche an die Musiker, die sensible Zartheit, heiteres Leggiero, aber auch tiefes Pathos umsetzen müssen.

Leichter verständlich dagegen Jacob de Haans „La Storia“. Eine Hommage an Enrico Morricone, in der der belgische Komponist die gesamte Gefühlswelt des Films und im Speziellen des Westerns in Klangbilder umsetzt.

Die interpretatorische Vielfalt des Orchesters unterstrich Stocker mit dem Konzertmarsch Allgäu 1706 und zwei Polkas, eine als Zugabe präsentiert.

In die Welt des Musicals tauchte der Musikverein Behlingen-Ried mit Andrew Lloyd Webbers „Starlight Express“ und Leonard Bernsteins „My Fair Lady“ ein, womit sie dem Publikum einen Einblick in die musikalische Bandbreite des Musicals im 20. Jahrhundert präsentierten. Mit der Rhapsodie „Israel Shalom“ unternahm das Orchester auch einen Ausflug in die Musikwelt der jüdischen Kultur mit ihren temperamentvollen, aber auch elegischen Elementen.

Das Konzert auf sehr hohem Niveau rief die Hochachtung und Bewunderung des Publikums hervor, doch ungehemmte Begeisterung wollte sich nicht einstellen, dazu waren die Stücke dann doch wohl ein wenig zu bedeutungsschwer und anstrengend für die Zuhörer.

Dass Dirigent Raimund Stocker am Ende die ihm zu gering erscheinenden Zugabe-Rufe monierte, und nach der Extra-Polka, die gut gelaunt mitgeklatscht wurde, niemand so recht wusste, ob das Konzert nun vorbei sei, oder Stocker noch einmal auf die Bühne kommen würde für ein weiteres Stück, bescherte dem Abend ein irritierendes Ende, das das Konzert und seine Interpreten nicht verdient hatten.